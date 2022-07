Wie kommt man gut durch die sonnigen Tage? Experten aus dem Füssener Land geben Tipps

In den kommenden Tagen sollen laut Meteorologen die Temperaturen auf bis zu 30 Grad steigen. Experten aus Füssen sagen, wie man gut durch die heißen Tage kommt.

Der Sommer kommt ins Füssener Land: Laut den Vorhersagen des Wetterberichts steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen und könnten Anfang nächste Woche sogar 30 Grad erreichen. Experten aus der Region geben Tipps, wie man gut durch die heißen Tage kommt.

Wandern bei Hitze: Das sollte man beachten

Markus Albrecht von der Bergwacht Füssen rät Wanderern und Bergsteigern zu einer guten Tourenplanung – bei fundierten Quellen oder dem DAV – und zu einem frühen Start. „Gerade die heißen Mittagsstunden sollte man für den Aufstieg meiden.“ Außerdem könne es sinnvoll sein, die Wanderung so zu planen, dass man den Rückweg über eine Nordseite bestreiten kann.

Wer sich auf seinem Weg gesundheitlich nicht wohl fühle, soll nicht zögern und im Zweifel umdrehen – auch wenn das vielen schwer falle. Ansonsten betont der Bergwachtler, genügend Trinken mitzunehmen und auch an eine Reserve sowie einen Sonnenschutz (Hut, Kleidung, Sonnencreme) zu denken. Und noch einen Punkt nennt Albrecht: Trotz der guten Wetterprognosen sollten Wanderer das Wetter und mögliche Gewitter im Blick behalten.

Genügend Sonnenschutz: So kann man Hauptkrebs vorbeugen

Unter einem Lichtschutzfaktor 30 würde Dr. Nikola Anna Mooser aus Füssen nichts auf die Haut auftragen. Außerdem gilt für das Auftragen der Sonnencremes: Nicht sparen. Ins Gesicht sollte man eine Mittelfingerlänge lang Creme auftragen.

Und: „Kleine Kinder gehören nicht in die Sonne“, warnt Mooser. Sie sollten sich im Schatten aufhalten und spezielle Sonnenschutzkleidung tragen. Denn die Haut, so die Ärztin, „merkt sich alles“. Wer jedes zweite Jahr einen größeren Sonnenbrand hat, der verdreifacht das Risiko an Hautkrebs zu erkranken, erklärt die Hautärztin. Auch Erwachsene sollten sich deshalb unbedingt schützen. Klar müsse ihnen sein, dass Sonnenschutz als letzte Maßnahme kommt. Im Schatten bleiben und langärmelige Kleidung tragen seien Maßnahmen, die ohnehin gelten.

Tierarzt aus Pfronten gibt Tipps: Hunde und Katzen vor Hitze schützen

Während Katzen ohnehin das machen, was sie wollen, und sich somit selbst vor Hitze schützen, brauchen Hunde mehr Hilfe, erklärt Tierarzt Dr. Heinrich Litz aus Pfronten. Keinesfalls sollte man die Tiere bei Hitze im Auto lassen. „Auch wenn man im Schatten geparkt hat oder die Scheiben offen lässt.“ Hunde können sich selbst nur durch hecheln abkühlen. Das Tier schwitzt kaum.

Generell gilt: „Was uns bei Hitze gut tut, tut auch dem Hund gut.“ Also viel Trinken, Schatten und vielleicht auch am Badesee mal im Wasser abkühlen. Rinder sind bei Sommerhitze laut Litz untertags eigentlich im Stall am besten aufgehoben. Luftbewegungen tun den Tieren dabei gut und vertreiben für sie nervige Fliegen. Landwirte helfen ihren Kühen durch den Hitzestress deshalb oft mit Ventilatoren oder Kuhduschen.

Bayerisches Rotes Kreuz: Bei Hitze mehr trinken als sonst

Die Kreisstelle des Bayerischen Roten Kreuzes rät bei Hitze: „Trinken Sie täglich ein bis zwei Liter mehr als sonst. Wir empfehlen natriumhaltiges Mineralwasser.“ Auch das BRK betont, auf keinen Fall Kinder oder Haustiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug zu lassen – Hitze kann zu Lebensgefahr und „im schlimmsten Fall zum Tode führen“. Betroffene eines Hitzeschlages fühlen sich erschöpft und müde. Krämpfe und Erbrechen können die Folge sein, ebenso Schwindelgefühl, Verwirrtheit oder auch Halluzinationen. In besonders schwerwiegenden Fällen kann es zur Bewusstlosigkeit kommen.

Sportstudio Füssen: Warnung vor Hitzschlägen bei zu intensivem Sport

Lukas Hiemer vom Füssener Sportstudio weist ebenfalls auf mögliche Hitzschläge hin, wenn man trotz der Hitze seinen Körper zu sehr beansprucht. „Das bringt dem Körper am Ende gar nichts.“ Er empfiehlt, zum Rennrad zu greifen oder zum Schwimmen zu gehen. Auch gekühlte Studios können eine Möglichkeit sein. Wer dennoch im Freien aktiv sein möchte, soll die frühen Morgen- oder späteren Abendstunden nutzen.

