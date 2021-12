Was wird aus der geplanten Kiesgrube in Rieden am Forggensee?

Die Gruben-Gegner verfolgen das Ziel, das Gebiet in Rieden als Wasserschutzgebiet auszuweisen. Dafür könnte nun ein Bach eine Rolle spielen. Behörde wartet noch auf endgültige Fassung der artenschutzrechtlichen Prüfung

02.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Mit einem Werbebanner versuchte die Bürgerinitiative „Bitte keine Kiesgrube auf der Flurnummer 425“ in Rieden am Forggensee, auf ihre Interessen aufmerksam zu machen. Im Frühjahr hat die Gruppe Unterschriften gegen das geplante Vorhaben der Pfrontener Baufirma Heer gesammelt, insgesamt kamen 360 Stück zusammen – diese wurden bisher noch nicht an das Landratsamt übergeben. Ein Entwurf für eine notwendige artenschutzrechtliche Prüfung sei von der Baufirma beim Landratsamt eingegangen.

Wie mehrfach berichtet, plant die Firma auf einer Fläche (1,4 Hektar) in Rieden, Kies abzubauen. Seit November vergangenen Jahres liegt beim Landratsamt Ostallgäu ein Antrag auf Vorbescheid vor. Um darüber entscheiden zu können, fehlt laut Pressestelle noch die endgültige Fassung der artenschutzrechtlichen Prüfung, die bisher noch nicht eingereicht worden sei. Diese Prüfung habe laut Antragsteller so viel Zeit in Anspruch genommen, weil dafür verschiedene Jahreszeiten (Frühling/Herbst) notwendig seien.

Unterschriften liegen noch bei Bürgerinitiative

Die im Frühjahr gesammelten Unterschriften liegen derweil noch bei der Bürgerinitiative. Nach wie vor wolle man diese an das Landratsamt übergeben, teilt der Sprecher Hans Hack mit. Im April gab es wie berichtet, Unstimmigkeiten darüber, wie die Unterschriften an das Landratsamt übergeben werden sollen. Die Initiative kritisierte die Behörde, dass man dort die Unterschriften nicht persönlich entgegennehmen wolle. Das Landratsamt ließ die Kritik so nicht stehen und bezog sich auf die Corona-Pandemie und die dadurch auf ein minimum reduzierten persönlichen Termine, sowie auf die Möglichkeit, die Unterschriften per Post zu übergeben. Die Kritiker der Grube sorgen sich um Trinkwasser und Naturschutz. Die Baufirma entgegnete, dass das Trinkwasser nicht gefährdet sei und es dazu auch ein Gutachten gibt.

Anliegen liegt nicht auf Eis

Auf Eis liegt das Anliegen der Gruben-Gegner allerdings nicht. Die Initiative arbeitet laut Hack an den Grundlagen, damit der Bereich am Ende Wasserschutzgebiet wird. Dies sei ein längerer Prozess. Dafür könne eventuell ein nicht zu sehender Bach eine Rolle spielen. Man müsse prüfen, wo dieser genau unterirdisch entlang fließt und wo er abgeschürft werden könne. Bisher liegt laut Hack nur eine ältere Karte mit dem Bach vor. Das Ziel der Initiative: Das Gewässer könnte dann Teil der zukünftigen Wasserversorgung Riedens werden. Die Bürgerinitiative will weitere Informationen zusammentragen. Und die Zeit drängt, denn um das Gewässer mit aufzunehmen, muss der Bach laut Hack bis zum Ende des Jahres in die Regionalplanung aufgenommen werden. Außerdem beschäftigen sich die Kiesgrubengegner mit den bereits vorliegenden Gutachten zur Trinkwasserversorgung und zur Naturbelastung. Denn nach wie vor besteht für die Initiative unter anderem die Sorge, dass das Trinkwasser gefährdet sein könnte.

Für die Gemeinde ist der Sachstand nach aktueller Lage so wie im Frühjahr bereits auch, teilt Bürgermeister Andreas Haug auf Nachfrage der AZ im Oktober mit. Die Gemeinde warte auf die Entscheidung des Landratsamtes.

Lesen Sie auch

Stadtentwicklung Anwohner befürchten Verkehrs-Chaos in ihrem Viertel in Memmingen

Lesen Sie auch Rieden am Forggensee: Berechtigte Sorge um das Trinkwasser?