Wasserwacht Weißensee: Jeder sollte schwimmen können

Trotz Badschließung in Pfronten sind über 20 Kinder in der Jugend der Wasserwacht Weißensee aktiv. Ein Jahr voller Herausforderungen für ehrenamtliche Retter.

19.11.2023 | Stand: 07:00 Uhr

Ein Jahr voller Herausforderungen, Höhen und Tiefen neigt sich für die Wasserwacht Weißensee dem Ende zu. Zuerst verlor man einen jungen Kameraden, der bei einem Skiunfall tödlich verunglückte. Dann kam die Schließung des Pfrontener Alpenbades, wodurch das Jugendtraining gefährdet war - hier konnte zumindest eine Lösung gefunden werden: Seit Ende August kann die Wasserwacht Weißensee im Nesselwanger ABC schwimmen. Ein Problem aber hat die Gruppe: Die zur Finanzierung der Ausrüstung der Jugend extrem wichtigen Altpapiersammlungen in Weißensee werden von immer von weniger Bürgern angenommen. Sollte die Altpapiermenge nicht deutlich zunehmen, stünden die Sammlungen 2025 vor dem Aus, teilt Anja Schmölz für die Wasserwacht mit.

Ein Schock für die Wasserwacht Weißensee

Der Zeitungsartikel mit der Schlagzeile „Alpenbad Pfronten schließt nach Sommersaison“ war für den Verein ein Schock. Das erinnerte Vorsitzender Andreas Höß bei der Jahresversammlung. Das Jugendtraining, das jährlich von September bis April im Schwimmbad stattfindet, war daher gefährdet - und damit die ganze Nachwuchsarbeit. Zunächst fand sich kein Schwimmbad, das die Wasserwachtjugend mit über 20 Kindern aufnehmen wollte und konnte, bedrichtete Höß. Doch Ende August stellte das ABC-Bad eine Bahn zur Verfügung. Trotz vierfacher Kostensteigerung konnte das Training Mitte September wieder aufgenommen werden, was nicht nur die Eltern und Kinder gefreut hat, sondern besonders die Jugendleiter: Denn jeder sollte schwimmen können. Durch das Training können Abzeichen abgenommen werden, die für den späteren Wachdienst am See notwendig sind. Dieses Jahr wurden drei bronzene und fünf silberne Rettungsschwimmer ausgebildet, ein Bootsführer undzwei Fließwasserretter.

Nicht nur im Wasser aktiv

Neben der Jugendarbeit leisteten die 48 aktiven Wasserwachtler viele freiwillige Dienststunden. Im Jahr 2023 wurden 632 Stunden notiert, die unentgeltlich geleistet wurden. Hierzu kommen Sanitätsdienste (Weißenseelauf, Gautrachtenfest Weißensee) und Wochenendwachdienste über den gesamten Sommer am See. Insgesamt wurden 21 Erste-Hilfe-Einsätze verzeichnet. Die Wasserwacht Weißensee organisiert zudem jährlich eine Seeuferreinigung, um für eine saubere Umwelt zu kämpfen. Hierzu waren im Frühjahr 26 freiwillige vor Ort. Die nächste Uferreinigung findet am 20. April 2024 statt - jeder ist dazu eingeladen.

Weißenseer sollen mehr Altpaier zur Verfügung stellen

Viermal im Jahr wird Altpapier gesammelt und das seit über 40 Jahren. Der Erlös kommt der Jugendarbeit zugute. Neue Schwimmbretter, Tauchringe und Equipment werden hierdurch finanziert. Doch durch die Digitalisierung sei ein Rücklauf von über 50 Prozent zu verzeichnen, hieß es in der Jahresversammlung Falls im Jahr 2024 diese Menge weiter besteht, werde 2025 für Weißensee kein Container mehr gestellt und die Aktion stünde vor dem Aus. Daher vertraut der Verein auf die Bewohner von Weißensee und bittet um das pünktliche Herauslegen der Zeitungen. Die Termine 2024 werden frühzeitig mitgeteilt.

Anbau für Hütte am Weißensee

Für das Engagement der 251 Vereinsmitglieder gab es einen Ausflug nach Salzburg, der mit dem Trachtenverein Weißensee zusammen unternommen wurde, um den Zusammenhalt zu stärken. Im kommenden Jahr benötigt der Verein fleißige Hände für den Anbau der Wasserwachtshütte am See, der noch in der Planung ist. Dieser Anbau soll einen isolierten Sanitätsraum und einen Aufenthaltsraum mit Toiletten beinhalten. Ebenso bekommt die Wasserwacht Weißensee ein neues Motorboot für die Einsätze.

Und so präsentiert sich die Führungsriege der Wasserwacht Weißensee: