Wasserwirtschaftsamt nimmt Steinacher Achen ins Visier

Der Wildbach im Pfrontener Süden wird wegen seines hohen Schadenspotenzials ausgebaut. Dafür beginnt nun die Planung.

30.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Auch wenn die Steinacher Achen in weiten Teilen des Jahres ihrem Pfrontener Namen Dürre Ache entspricht, gehen von ihr erhebliche Gefahren aus. Mit 13 Millionen Euro bezifferte Martin Mohr vom Wasserwirtschaftsamt Kempten im Pfrontener Gemeinderat das Schadenspotenzial bei Hochwasser. Das Amt hat den Wildbach in die Prioritätsklasse 3 eingestuft, so dass er nun für Hochwasserschutzmaßnahmen an der Reihe ist. Die Planung ist bereits ausgeschrieben, „mit viel Optimismus“ könne man einen Baubeginn für 2024 anpeilen. Der Rat sprach sich einstimmig für Hochwasserschutzmaßnahmen aus.

Details stehen noch nicht fest

Mohr hat zwar bereits eine erste Grobplanung angefertigt, um das Verfahren beginnen zu können. Fünf Bauabschnitte von der Einmündung in die Vils flussaufwärts bis zum östlichen Ortsausgang Steinachs hat er ermittelt. Nachfragen nach Details konnte er allerdings nicht beantworten, nachdem bislang noch nicht einmal ein Planer beauftragt wurde. Neben Gewässeraufweitungen um etwa fünf Meter sowie einer Spundwand hat er auch den Umbau oder die Optimierung von zwei Brücken im Blick: die der Tiroler Straße sowie die des Scheiberwegs an der Zufahrt zum Skizentrum. Er verwies auf die vielen denkbaren Schutzmaßnahmen von der Anlage von Poldern über Eintiefungen bis zur Anlage von Spundwänden und meinte: „Unser Werkzeugkasten ist gut bestückt.“

Alpengarten wird tangiert

Für die Gemeinde hatte der Hochwasserschutz an der Achen schon vorab eine Konsequenz: Sie konnte ein Sonderprogramm des Freistaats anlässlich des 200. Geburtstags von Sebastian Kneipp im vergangenen Jahr nicht dazu nutzen, die Kneippanlage im Alpengarten zu modernisieren. Denn dieser wird wohl zumindest nicht in der bisherigen Form weiter bestehen, wenn der Hochwasserschutz verwirklicht wird. Der Gießer, der in diesem Bereich parallel zur Achen verläuft, bleibe bei den Maßnahmen aber unberührt, erklärte Mohr.

Policen könnten billiger werden

Die Kosten von Versicherungspolicen könnten durch Hochwasserschutzmaßnahmen sinken, sagte Mohr auf Nachfrage Dr. Otto Randels (Pfrontner Liste). Die Versicherungen hätten zugesagt, bayernweit praktisch jeden gegen Hochwasserschäden zu versichern, allerdings nicht alle zum gleichen Preis. Die Kosten für den Hochwasserschutz der Steinacher Achen schützte Mohr grob auf 3,6 Millionen Euro. Nachdem die Ache wie die Vils als Wildbach eingestuft ist, ist das Wasserwirtschaftsamt für den Ausbau des Hochwasserschutzes und den Unterhalt in den ausgebauten Abschnitten zuständig.