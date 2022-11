Jetzt reicht's: Stadt Füssen reagiert auf Vandalismus in WC-Anlage

Der Stadt Füssen reicht's: Nachdem die Toiletten am Skate- und Bikepark erneut beschädigt worden sind, zieht Bürgermeister Maximilian Eichstetter Konsequenzen.

08.11.2022 | Stand: 12:06 Uhr

Die Stadt Füssen macht die Toiletten am Skate- und Bikepark dicht - "bis auf weiteres", heißt es in einer Mitteilung von Pressesprecher Felix Blersch. Das WC ist nach Angaben der Verwaltung nämlich erneut beschädigt und mit Fäkalien beschmiert worden.

Stadt Füssen schließt WC am Skate- und Bikepark

Immer wieder war es im Skatepark in Füssen zu Fällen von Vandalismus gekommen. Aufgrund des erneuten Vorfalls reagiert nun Bürgermeister Maximilian Eichstetter - laut Mitteilung entschlossen: „Wir werden die Situation in Zukunft sehr genau beobachten. Sollte sich keine Besserung einstellen, schließen wir die Toiletten für längere Zeit.“

In der Vergangenheit war es immer wieder zu Vandalismus in den Toiletten gekommen – etwa durch Schmierereien mit Edding, Verschmieren von Fäkalien an den Wänden und Beschädigungen am Inventar. Die Stadt hatte sogar ein Kopfgeld auf die Randalierer ausgesetzt.

