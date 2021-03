Während die Kommunalpolitiker die verschiedensten Projekte anschieben, muss der Kämmerer an der Sparsamkeitsschraube drehen. Warum investiert werden muss.

01.03.2021 | Stand: 10:10 Uhr

„Geld hamma koans“, sangen einst die bayerischen Kabinettsmitglieder im ersten Ludwig-Musical. In diesem Chor könnte auch Füssens Kämmerer Marcus Eckert textsicher auftreten. Denn die finanziellen Aussichten der Stadt sind im zweiten Corona-Jahr „sehr, sehr trübe“, sagte Eckert im Stadtrat. Ungeachtet dessen schieben die Kommunalpolitiker in jeder Sitzung viele Projekte an, die ins Geld gehen. Wie das unter einen Hut gebracht werden soll, ist noch nicht abschließend geklärt.