Wegen Vandalismus: Polizei kontrolliert nun in Zivil beim Skate- und Bikepark Füssen

Unbekannte haben mehrere Toilettenwände beim Skate- und Bikepark in Füssen mit Edding beschmiert. Die Stadt kündigt jetzt verstärkt Kontrollen an.

28.10.2021 | Stand: 11:17 Uhr

Narrenhände beschmieren Tisch und Wände - so auch jetzt wieder in Füssen: In letzter Zeit kommt es immer wieder zu Vandalismus beim Toilettentrakt des Skate- und Bikeparks, teilt die Stadt Füssen mit. So wurden etwa die Innenwände mit Edding-Stiften beschmiert.

Auch Polizei in zivil wird kontrollieren

Deshalb wird der Bereich ab sofort verstärkt überwacht, wie die Stadt bekannt gibt. Neben Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdiensts kontrolliert auch die Polizei in Zivil.

Zusätzlich hat die Stadtverwaltung entschieden, die Öffnungszeiten der Toiletten zu verkürzen. Sie sind ab sofort täglich zwischen 7 und 19 Uhr geöffnet, nicht mehr wie bisher von 6 bis 21.30 Uhr.