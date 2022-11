Lichtermeer und Christbaumversteigerung: Das erwartet Sie beim romantischen Adventsmarkt in Füssen

An insgesamt zwei Wochenenden soll in diesem Jahr wieder ein Adventsmarkt in Füssen stattfinden. Das müssen Sie über den Markt wissen.

08.11.2022 | Stand: 14:40 Uhr

Wie in vielen anderen Gemeinden, kehrt auch in Füssen nach zweijähriger Corona-Pause der Weihnachtsmarkt wieder. An zwei Wochenenden soll der "Romantische Adventsmarkt" für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein. In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten zum Weihnachtsmarkt in Füssen.

Steckbrief: Der Adventsmarkt in Füssen auf einen Blick

Name : Romantischer Adventsmarkt Füssen

: Romantischer Adventsmarkt Füssen Ort : 87629 Füssen, Lechhalde 3 im Klosterhof St. Mang

: 87629 Füssen, Lechhalde 3 im Klosterhof St. Mang Termin : vom 2. bis 4. Dezember und vom 9. bis 11. Dezember

: vom 2. bis 4. Dezember und vom 9. bis 11. Dezember Umfang: Markt mit Essen und Trinken

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Füssen statt?

Der Adventsmarkt in Füssen findet am zweiten und dritten Adventswochenende statt. An diesen Tagen hat der Markt zu folgenden Uhrzeiten geöffnet:

Freitag, 2. Dezember: 17 bis 20 Uhr

17 bis 20 Uhr Samstag, 3. Dezember: 11 bis 20 Uhr

11 bis 20 Uhr Sonntag, 4. Dezember: 11 bis 20 Uhr





11 bis 20 Uhr Freitag, 9. Dezember: 14 bis 20 Uhr

14 bis 20 Uhr Samstag, 10. Dezember: 11 bis 20 Uhr

11 bis 20 Uhr Sonntag, 11. Dezember: 11 bis 19 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Füssen statt?

Wie auch schon vor Corona, findet der Adventsmarkt im Klosterhof des ehemaligen Benediktinerklosters St. Mang statt. Anlässlich des Marktes soll sich der Innenhof wieder in ein Lichterland verwandeln. Dafür sollen in diesem Jahr LED-Illumationen an den Klosterfassaden und Lampions an den verschiedenen Ständen angebracht werden.

Programm: Was sind die Angebote beim Weihnachtsmarkt in Füssen?

Für den Adventsmarkt sind verschiedene Stände geplant, an denen zum Beispiel weihnachtliche Geschenke oder Christbaumschmuck angeboten werden. Außerdem soll es ein musikalisches Rahmenprogramm geben, an dem unter anderem die Harmoniemusik Füssen, ein großer Posaunenchor aus Franken und verschiedene Chöre beteiligt sind.

Während des Marktes können Besucherinnen und Besucher einer Korbflechterin und einem Holzschnitzer bei der Arbeit zuschauen. Zusätzlich wird eine Kniepuppenspielerin kleine Stücke aufführen.

Auch für Kinder ist ein besonderes Programm geplant. An allen Markttagen gibt es eine Weihnachtsbäckerei und für Sonntag, 4. Dezember ist der Besuch des Nikolaus angekündigt.

Höhepunkt des Adventsmarktes ist traditionell die Christbaumversteigerung am letzten Markttag. Die Versteigerung beginnt am 11. Dezember um 18 Uhr. Der Erlös wird laut Veranstaltern für einen guten Zweck gespendet.

Wo kann ich in Füssen parken?

In Füssen gibt es eine Vielzahl von Parkplätzen und auch mehrere Parkhäuser. In der Innenstadt können sich Besucherinnen und Besucher auch am Parkleitsystem der Stadt orientieren. Fußläufig vom Weihnachtsmarkt entfernt befindet sich zum Beispiel der Morisse-Parkplatz oder das Parkhaus im Einkaufszentrum Theresienhof. Nähere Informationen zu den Gebühren der einzelnen Parkplätze finden Sie auf der Website der Stadt Füssen.

Wie komme ich zum Weihnachtsmarkt in Füssen?

Wer nicht mit dem Auto anreisen möchte, kann auch mit dem Zug oder Bus fahren. Vom Bahnhof braucht man etwa zehn Minuten zu Fuß bis zum Kloster St. Mang. Nur wenige Minuten entfernt, auf der anderen Seite des Lechs, befindet sich außerdem die Bushaltestelle "Füssen Tirolerstraße", an der die Buslinie 74 hält.

Im Ostallgäu finden in der Adventszeit noch weitere Weihnachtsmärkte statt, zum Beispiel in Marktoberdorf oder Pfronten.