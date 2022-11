In der Gemeinde Pfronten findet traditionell ein Weihnachtsmarkt statt. Welches Programm 2022 dort geboten ist - Termin und Öffnungszeiten der Stände und Buden.

18.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Glühwein, heiße Maronen und allerlei weihnachtlichen Schmuck von heimatlichen Anbietern: Pünktlich zur Adventszeit startet der Weihnachtsmarkt in Pfronten 2022. Nach zwei Jahren Corona-Pause kann man nun wieder die festliche Stimmung genießen und über den Adventsmarkt schlendern.

Mit der oftmals verschneiten Bergkulisse im Hintergrund hat der gemütliche Ostallgäuer Weihnachtsmarkt in Pfronten einen ganz besonderen Charme.

Name: Pfrontener Weihnachtsmarkt 2022

Pfrontener Weihnachtsmarkt 2022 Ort: Leonhardsplatz in Pfronten

Leonhardsplatz in Pfronten Termin: am 11.12.2022

am 11.12.2022 Umfang: über 30 Stände

Öffnungszeiten: Wann findet der Pfrontener Weihnachtsmarkt statt?

Traditionell findet der Weihnachtsmarkt in Pfronten nur an einem einzigen Tag statt, nämlich am 11.12.2022. Zu kurz kommen Allgäuer Weihnachtsfreunde aber nicht: Auch der romantische Weihnachtsmarkt in Füssen oder der Weihnachtsmarkt in Kempten bieten ein spannendes Programm und ein zauberhaftes Ambiente.

Programm: Was ist auf dem Weihnachtsmarkt Pfronten geboten?

Besucher des Pfrontener Weihnachtsmarktes 22 können sich am Angebot der über 30 Stände über Geschenke informieren. Wen zwischendurch der Hunger packt, der kann sich an heißen Maroni oder überbackenen Käsebroten gütlich tun. Auf die jüngsten Weihnachtsmarktbesucher warten kurze Kutschfahrten des „Fohlenhof Pfronten“. Auch der Nikolaus schaut mit seinen Knechten vorbei – und hat für alle Kinder ein kleines Geschenk dabei.

In der katholischen Kirche in Pfronten-Heitlern stellen Allgäuer und Tiroler Krippenbauer ihre Dioramen aus. In der evangelischen Kirche findet das Konzert „Atempause im Advent“ statt.

Wie viel kostet der Eintritt zum Pfrontener Weihnachtsmarkt?

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

