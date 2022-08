Weiter große Skepsis beim Thema Caritasheim in Seeg

Das von Bürgermeister Berktold auf der Seeger Bürgerversammlung vorgetragene Konzept zum Caritas-Heim in Seeg überzeugt nicht alle Zuhörer. Wie es weitergeht.

06.08.2022 | Stand: 17:45 Uhr

„Es ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für die Bürgerversammlung, aber Corona und die Krisen der letzten zwei Jahre ließen uns keine andere Möglichkeit. Ich bin wirklich froh, dass wir uns jetzt wieder alle zusammensetzen können“, sagte Bürgermeister Markus Berktold zu Beginn der gut besuchten Bürgerversammlung im Seeger Gemeindezentrum. Im Fokus standen mehrere Themen, „über die einige Gerüchte und Mythen existieren“, wie Berktold bemerkte. Für große Diskussionen in der Gemeinde habe insbesondere die Situation des Caritas-Heims gesorgt. Er wolle die Gelegenheit nutzen, hier einiges richtig zu stellen, sagte der Bürgermeister. Gesprächsbedarf hierzu hatten auch mehrere Bürger.

Bürgermeister Markus Berktold (Seeg) räumt Probleme beim Caritasheim ein

Es sei richtig, dass das Caritas-Heim 2019 in einer ernsthaften Krise war, begann Berktold. Nach der damals erfolgten Konzeptumstellung habe sich die Lage aber stabilisiert. So gab es 2020 durchschnittlich 42 Pflegeplätze (24 stationär und 20 extern beziehungsweise in ambulanter Wohngruppe), 2021 waren es bereits 24 vor Ort und 40 bis 55 ambulant. Aktuell wurden im Juni 2022 20 Pflegebedürftige im Haus und 57 ambulant betreut, erklärte Berktold. Die Zahl der Mitarbeiter sei mit durchschnittlich 30 bis 35 konstant geblieben. Zudem verfüge die Einrichtung über sechs Fahrzeuge für die Außeneinsätze.

Das neue Konzept der Einrichtung umfasst vier Bausteine. Das sind einmal die ambulante Wohngruppe und die ambulant externe Betreuung, die bereits in Betrieb sind. Dazu werden noch die Tagespflege und das betreute Wohnen kommen, die sich jeweils in Vorbereitung befinden. Was die Finanzierung betrifft, stehe man gerade in Verhandlungen mit einem Investor, zu dessen Identität sich der Bürgermeister im Moment aber noch nicht äußern konnte. Im Übrigen werde er seine Tätigkeit als Geschäftsführer im Herbst beenden und in andere Hände geben, kündigte Berktold an. Alles in allem habe sich die Umstrukturierung gelohnt und sei der Bestand des Hauses gesichert worden. Das neue Konzept sei bedarfsgerecht und langfristig angelegt und der Versorgungsgrad für die Pflegebedürftigen erhöht worden, sagte Berktold.

Nicht alle Bürger der Gemeinde Seeg sind vom neuen Konzept überzeugt

Das vom Bürgermeister vorgetragene Konzept klang zwar schlüssig, überzeugte aber einige Zuhörer trotzdem nicht. So wurde mehrmals gefordert, sich genauer zum Konzept und der Finanzierung zu äußern. „Meine Empfehlung an den Gemeinderat ist, dass es ein Thema im Gemeinderat sein muss. Außerdem besteht hier viel Gesprächsbedarf, dass eine gesonderte Infoveranstaltung stattfinden muss“, forderte ein Zuhörer. Auch andere Besucher verlangten einen konkreten Termin für eine Infoveranstaltung, um mehr Aufklärung zu diesem Thema zu bekommen. „Wir werden heute nicht den Stein der Weisen finden, aber einen genauen Termin kann ich ihnen heute noch nicht nennen“, meinte Bürgermeister Markus Berktold abschließend.

Ein weiteres großes Thema war die Grundsteuerreform. Hierzu war der Stefan Böhnert, Chef des Finanzamtes Kaufbeuren eingeladen, der die Bürger in einem ausführlichen Vortrag über die Änderungen bei der Grundsteuer informierte. Wer weitere Informationen haben möchte, kann sich unter www.grundsteuer.bayern.de informieren (weitere Berichte über die Bürgerversammlung folgen).

