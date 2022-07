Vor über eineinhalb Jahren startete in Deutschland die Impfkampagne. Gegner warnten vor möglichen Schäden durch die Vakzine. Das sagen Ärzte aus Füssen.

15.07.2022 | Stand: 06:34 Uhr

Es ist ein Sonntag, als in Deutschland kurz nach Weihnachten die Impfkampagne startet. Das ist nun mehr als eineinhalb Jahre her. Seitdem gelten laut dem Robert-Koch-Institut mehr als dreiviertel der Deutschen als grundimmunisiert – über 63 Millionen Menschen haben also zwei Impfungen erhalten. Mit dem Beginn der Impfungen gingen auch Impfgegner auf die Straße, die teilweise von massiven Impfschäden schwadronierten. Unsere Redaktion hat bei Ärzten und dem Gesundheitsamt nachgefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.