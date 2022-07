Wenn der Rettungsschwimmer am Obersee bellt

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft trainiert in Füssen mit Vierbeinern. Die DLRG Füssen will als erste in Bayern dauerhaft Hunde im Wachdienst einsetzen.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

15.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Kürzlich haben viele der Badegäste am Obersee nicht schlecht gestaunt: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) war mit fünf Hunden zu Gast im Freibad und zeigte, was ein Wasserrettungshund leisten kann. Lars und Anika Forstner von der DLRG Füssen hatten bereits vor drei Jahren die Ausbildung mit ihrer Hündin Enya am Gardasee begonnen und bringen das Know-how nun in die Rettungsgruppe in Füssen ein. „Besonders freut uns, dass Bürgermeister Maximilian Eichstetter sich persönlich von der Leistungsfähigkeit unserer Hunde überzeugt hat und uns die Trainingsmöglichkeit zur Verfügung stellt“, bedankte sich Dirk Romahn, der Vorsitzende der DLRG Füssen, laut einer Pressemitteilung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.