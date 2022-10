Ist die Werbegemeinschaft in Füssen tot?

Es ist ruhig geworden um den Verein Gemeinsam-WIR, der die Stadt Füssen mit Blick auf Einzelhandel mitgestalten will. Was ein Teil der Mitglieder dazu sagt.

Es war im Januar Anfang dieses Jahres, als der Vorsitzende der Werbegemeinschaft „Gemeinsam-WIR“ sagte: Man wolle, wenn es das Infektionsgeschehen zulasse, wieder mehr Veranstaltungen in Füssen organisieren, um die Innenstadt zu beleben. Als Alexander Mayerhofer damals mit unserer Redaktion sprach, dominierte die Corona-Pandemie die Schlagzeilen. Ein Lockdown um die Weihnachtszeit schlug sich auf das Geschäft von Hoteliers und Gewerbetreibenden nieder, Krankenhäuser kamen an ihre Belastungsgrenzen. Im Sommer trat Corona in den Hintergrund – und die Werbegemeinschaft auch. Mehrere Presseanfragen beim Vorstand zu zukünftigen Projekten blieben unbeantwortet. Unsere Redaktion hat sich nun bei Mitgliedern umgehört.

Mitglieder sprechen anonym: Wo steckt die Werbegemeinschaft in Füssen?

„Die Werbegemeinschaft ist tot“, bekommt man zu hören, wenn man danach fragt, wie man die aktuelle Situation findet. „Seit Monaten wird nichts gemacht.“ Ein anderes Mitglied antwortet auf die Frage, was die Werbegemeinschaft aktuell anpacke: „Das habe ich mich auch schon gefragt.“ „Wir bedauern, dass da nichts passiert“, heißt es in einem anderen Gespräch. Die Mitgliedsbeiträge würden aber weiterhin abgerechnet, berichten Betroffene.

Auf der Homepage des Vereins sind über 60 Mitglieder ausgewiesen – auch unser Verlag ist Mitglied. Der Beitrag richtet sich je nach Umsatzstärke und nach Abrechnungsart. So werden Beträge zwischen 8,25 Euro oder 57,50 Euro pro Monat fällig. Am Ende kommt also durchaus ein Budget zustande, mit dem dann auch Ziele erreicht werden sollen. In einem Video zur Werbegemeinschaft heißt es auf der Homepage: Durch ansprechende Maßnahmen wirtschaftliches Wachstum fördern und die Anziehungskraft zu stärken.

Presse-Anfragen bleiben von der Werbegemeinschaft unbeantwortet

Die treibende Kraft hinter der Werbegemeinschaft war bislang der Vorsitzende Mayerhofer. Der sei jetzt aber im Ausland tätig, berichten Mitglieder. Simon Doser ist der Stellvertreter von Mayerhofer. Er stehe wegen seiner beruflichen Verpflichtungen aktuell nicht für ein Gespräch zur Verfügung und verweist auf eine allgemeine Mailadresse – von dort gibt es keine Antwort. Ein Mitglied spricht davon, überlegt zu haben, aus dem Verein austreten zu wollen, schlägt aber auch versöhnlichere Töne an. „Ich will da gar nichts Kritisches sagen. Schließlich machen die das alles ehrenamtlich nebenher.“ Und sich zusammenzuschließen und gemeinsam etwas zu bewegen, sei wichtig und richtig. Wäre es also notwendig, eine Art Citymanager bei der Stadt anzusiedeln, so wie es schon einmal diskutiert wurde?

Da kommt es aufs Detail an. Das wird klar, wenn man den Gewerbetreibenden und Einzelhändlern zuhört. Ein Wunsch: Nicht einfach einen Citymanager anstellen, nur damit es den Posten gibt und der dann nichts bewirkt. Es komme auf die Person, dessen Wirkung und Kompetenz an. Die Hoffnung, dass eine entsprechende Stelle in nächster Zeit entstehen könnte, gibt es allerdings nicht. Die Stadt hat, wie berichtet, massive finanzielle Probleme. Dass eine Stelle, die im Jahr womöglich 60.000 Euro oder mehr kostet, geschaffen werde, glaubt ein Mitglied deshalb nicht. Dies sei aber eigentlich wichtig für eine Stadt dieser Größe, die noch dazu eine touristische Hochburg ist. Es brauche ein langfristiges Konzept für die Entwicklung der Innenstadt. Auch um Touristen und Bürger gemeinsam mitzunehmen.

Mitglied: Bürger aus Füssen müssen Angebote in der Innenstadt auch annehmen

In einem Gespräch wird aber auch deutlich, dass die einheimischen Kunden Angebote annehmen müssten. Während Corona habe die Werbegemeinschaft beispielsweise versucht, kontaktloses Einkaufen in Füssen zu ermöglichen. „Die Füssener nehmen das einfach nicht an.“