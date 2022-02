Wertachtal-Werkstätten: Rasantes Wachstum in Füssen endet

Mit dem geplanten Neubau für Kita und Förderstätten zeichnet sich ein Ende des rasanten Ausbaus in Füssen ab. Was Leiterin Rothemund jetzt vorhat.

17.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Grenzen des Wachstums werden die Wertachtal-Wertstätten in Füssen in naher Zukunft erreichen: Mit dem dreigeschossigen Neubau, in dem neben einer Kita auch die Frühförderung der Lebenshilfe Ostallgäu und Förderstätten für Menschen mit Handicap unterkommen sollen, wird das Ende der Investitionen eingeläutet, sagt Dagmar Rothemund: „Ich will das Gebäude noch einweihen, das ist das Ziel.“ Danach wird sich die Einrichtungsleiterin zur Ruhe setzen, nachdem sie innerhalb weniger Jahre die Wertachtal-Werkstätten in Füssen in einem beeindruckenden Tempo auf- und ausgebaut sowie etabliert hat.