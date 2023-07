Ostallgäuer Jagdgenossenschaft trifft sich in Hohenschwangau: Die Zukunft des Waldes

Bei einer Tour der Arbeitsgemeinschaft der Ostallgäuer Jagdgenossenschaften in Hohenschwangau geht es um klimastabile und nachhaltige Wälder.

13.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Unter der Leitung von Revierjäger Hans Greindl und Forstdirektor Stephan Kleiner gingen die etwa 40 Teilnehmer der diesjährigen Waldbegehung der „Arbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften Ostallgäu“ unter anderem dieser Frage nach.

In Schwangau werden die Probleme des Waldes erläutert

Im ehemaligen Hofjagdrevier der Wittelsbacher erläuterte Greindl anhand von drei unterschiedlichen Stationen im Wald, wie sich die Situation des Waldbestandes derzeit darstellt. Aufgrund der bekannten Problematiken der Trockenheit und des Windwurfs, wird auf Baumarten gesetzt, die widerstandsfähiger gegenüber all diesen Herausforderungen sind. Dazu gehören beispielsweise Tannen, Buchen, Ahorn und Lärchen.

Forstdirektor Kleiner erklärte, dass die Naturverjüngung ein weiteres Ziel ist – was bedeutet, der Nachwuchswaldbestand kommt auf natürlichem Wege durch herabgefallene oder angeflogene Samen auf und ist an den Standort optimal angepasst. Dabei muss aber auch durch Regulierung des Wildes unterstützt werden.

Bei der Begehung mit dabei war auch Max Pfeiffer, 21. Er ist Auszubildender zum Revierjäger und hat diesen Beruf ergriffen, weil er mit der Jagd aufgewachsen ist und seiner Meinung nach viel mehr hinter dieser Berufsbezeichnung steht, als von außen her angenommen wird. Man leiste auch einen Beitrag zum Umweltschutz – und dies sei vor allem wichtig beim vorherrschenden Thema der Nachhaltigkeit und der Zukunft der Wälder.

Teilnehmer sprechen in Schwangau das Thema Wolf an

Auch das kritische Thema Wolf wurde von einem Teilnehmer angesprochen. Es habe bereits Wolfsichtungen und Risse im Wintergatter in einer anderen Gegend gegeben, erklärte Greindl. Dort meide das Wild bereits das Gebiet und „dort sieht der Wald auch nicht mehr gut aus. Es ist naiv anzunehmen, dass alles von selbst gut wird“. Man könne aber noch nicht sagen, wie diese Situation sich entwickeln wird.

In der Schneise in der Nähe der Ahornhütte, wo 2009 eine Lawine abging, sah man noch einmal deutlich, wie durch die Naturverjüngung dort neuer Wald am Entstehen ist. Abschließend betonte Greindl, wie die gute Zusammenarbeit von Jagd und Forstwirtschaft sich bedingen, um für die Zukunft klimastabile und nachhaltige Wälder zu schaffen.