Wie die finanziell blanke Stadt Füssen bei den Brunnen sparen will

Der Wasserverbrauch soll reduziert werden. Stadtverwaltung präsentiert Daten zu allen Anlagen. Noch gibt es keine endgültigen Entscheidungen.

21.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Stadt Füssen sitzt in Sachen Finanzen auf dem Trockenen. Sie ist überschuldet und muss einen harten Sparkurs fahren, um nicht die vom Freistaat Bayern gewährten Stabilisierungshilfen aufs Spiel zu setzen. Offensichtlich unter dem Motto "Auch Kleinvieh macht Mist" wird selbst bei überschaubaren Ausgabeposten nach Einsparmöglichkeiten gesucht. Jetzt sind die Brunnen an der Reihe. Im Hauptausschuss wurden die Kommunalpolitiker über die Betriebskosten der einzelnen Anlagen und anstehende Reparaturen informiert. Klar ist schon jetzt: Mit der Ressource Trinkwasser will die Kommune in Zeiten des Klimawandels künftig sparsamer umgehen - und so auch die laufenden Kosten bei den Brunnen reduzieren.

Der am häufigsten fotografierte Brunnen in Füssen ist das Sorgenkind

Das Sorgenkind unter den Füssener Brunnen ist zugleich die wohl am häufigsten fotografierte und gefilmte Anlage in Füssen: der markante Siebensteinbrunnen am Kaiser-Maximilian-Platz mit seinen rotierenden Steinköpfen, der in diesem Jahr nur für wenige Tage in Betrieb war. Von den reinen Betriebskosten für alle städtischen Brunnen - sie belaufen sich laut Thomas Baier vom Bauamt auf etwa 30.000 Euro für Wasser, Strom, Reinigung und sonstige Arbeitsleistungen - entfällt mindestens ein Drittel, manchmal aber auch die Hälfte allein auf diese Anlage.

Hohe Kosten für Technik und Pflasterbeläge

Das liegt unter anderem daran, dass der Wasserverbrauch trotz einer Zisterne relativ hoch ist, wie Baier ausführte. Ein Grund dafür: Wenn ein Steinkopf sich nicht mehr so drehen will wie geplant, spritzt oft ein starker Wasserschwall seitlich über die Bodenmodellierungen über der Zisterne hinaus. Fehlt immer mehr Wasser in der Zisterne, schaltet sich die Technik automatisch ab, bis wieder ausreichend frisches Trinkwasser der Zisterne zugeführt ist. Dann startet System nach einiger Zeit automatisch neu. Durch den Wasserdruck werden jedoch nicht alle Steine wieder in Rotation versetzt, so dass die Folge wieder ungünstiges Spritzwasser sein kann. Die Reihung Abschalten, Frischwasserergänzung und automatisches Neustarten wiederholt sich dann mehrere Male, bis manuell die Steine wieder angeschubst werden, informierte Baier die Kommunalpolitiker. Nicht nur dies müsste geändert werden, insgesamt ist die "marode" Technik zu ersetzen: Allein dafür wird mit Kosten von 16.000 Euro gerechnet. Und das ist nicht alles: Auch die Pflasterbeläge am und rund um den Brunnen müssen erneuert werden. Bei einer Gesamtfläche von 150 Quadratmeter kämen das Kosten von 32.000 Euro zusammen, sagte Baier. Es ginge aber auch preiswerter: "Durch Entfall einzelner Säulen und geschickte Wahl von Modellierungen ließen sich natürlich Bearbeitungsflächen und Kosten einsparen", heißt es in der Verwaltungsvorlage. Wie das eventuell aussehen könnte, skizzierte Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU): Man könnte nur noch eine der sieben Steinstelen mit Wasser vorsorgen.

Den Kurbeitrag für Finanizerung nutzen?

Grundsätzlich aber will die Stadt Füssen an den Brunnen festhalten, da sie für das Stadtklima eine steigende Bedeutung hätten, wie Baier vor allem für den Siebensteinbrunnen ausführte. Diesen Brunnen und andere Anlagen "von besonderer touristischer Bedeutung" würde Ilona Deckwerth (SPD) kostentechnisch gerne Füssen Tourismus und Marketing (FTM) zuordnen. FTM könnte diese Kosten dann bei der nächsten Kalkulation des Kurbeitrags einpreisen. Auch sollte man überlegen, ob man andere Brunnen nicht den Stadtwerken zuordnen könnte. "Sie haben quasi die Sitzungsvorlage vorgelesen", sagte Bürgermeister Eichstetter dazu: Nachdem jetzt alle Zahlen auf dem Tisch liegen, sollen das Bauamt, die Stadtwerke und FTM Vorschläge erarbeiten, wie weiter mit den städtischen Brunnen verfahren wird. Dass man die Kosten für bestimmte Anlagen komplett FTM aufs Auge drücken könne, sei nicht wahrscheinlich, sagte Peter Hartung (CSU) zu Deckwerths Vorschlag: Auch die touristisch relevantesten Brunnen könnten nie zu 100 Prozent über den Kurbeitrag finanziert werden, das habe man vom Kommunalen Prüfungsverband auch in anderen Fällen immer wieder gehört.

Wie es nun genau weitergeht, ist also noch offen. Manchen Fingerzeig gab aber Thomas Baier: So sei beispielsweise für den Mädchenbrunnen "mittelfristig" der Einbau einer Zisterne zu empfehlen.