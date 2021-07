Wie die Passstraße über das Hahntennjoch gebaut wurde

Vor 70 Jahren begann der Bau der Straße. Sie verbindet auf 1900 Metern das Lechtal mit Imst und ist besonders bei Fahrrad- und Motorradfahrern beliebt.

Als die ersten Autos übers Hahntennjoch rollen, staubt es nur so. Immer wieder werden Kieselsteine von der Schotterpiste in die angrenzenden Wiesen gespickt. Fahrzeuge mit Viertaktmotoren kämpfen sich die Straße hinauf. Menschen, die am Straßenrand neben ihren VW-Käfern stehen, sind von oben bis unten voller Dreck. Und doch wirken sie irgendwie stolz, es mit ihrem Auto hinauf geschafft zu haben bis auf rund 1900 Meter. Zumindest vermitteln ihre Gesichter auf den Fotos den Eindruck. Zu sehen sind diese Bilder derzeit in der Wunderkammer in Elbigenalp im Lechtal.