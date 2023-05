Wie ein rumänischer Musikstar nach Füssen kommt

Eigentlich wollte der Kemptener Virgiliu Alexandrescu nur ein Treffen seiner Tochter mit „Smiley“ organisieren. Doch nun organisiert er dessen ersten Auftritt in Deutschland

21.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Eigentlich wollte er nur seiner Tochter Denisa eine Freude machen, nun organisiert Virgiliu Alexandrescu aus Kempten den ersten Auftritt des rumänischen Popstars Smiley in Deutschland: Am Donnerstag, 29. Juni, ab 19 Uhr kommt der mit seiner Band ins Festspielhaus Neuschwanstein nach Füssen.

Beim Kurzurlaub in Bukarest gestroffen

Weil seine Tochter so ein großer Fan Smileys ist, versuchte Alexandrescu bei einem Kurzurlaub im vergangenen Jahr in Bukarest ein Treffen zu arrangieren. Über Freunde kam er an die Handy-Nummer Smileys und erhielt auf eine WhatsApp-Anfrage schnell eine Zusage. Smileys Manager arrangierte ein Treffen im Studio. Total aufgeregt, aber glücklich sei seine damals 14-jährige Tochter über die Begegnung gewesen, erzählt Alexandrescu. Auch er selbst zeigte sich von dem Sänger angetan, der in Rumänien unter anderem als Jurymitglied bei „The Voice“ und Moderator von „Rumänen haben Talent“ auch aus Fernsehshows bekannt ist: „Der ist wirklich sehr nett und bodenständig!“

Große rumänische Gemeinschaft

Aus einem Gefrotzel mit dem Manager, dass er Smiley jetzt doch auch mal nach Deutschland holen könnte, wurde dann für Alexandrescu überraschend schnell ernst. Tatsächlich war Smiley bis jetzt noch nie in Deutschland aufgetreten. Aber nachdem hier viele Rumänen leben und Smiley zudem gerade an einer internationalen Karriere arbeitet, kommt ihm die Chance, sich in Deutschland vorzustellen, gerade recht. Und so kam Alexandrescu, der mit seiner Firma Thermoline Manufaktur Dämmstoffteile unter anderem für Rennmotoren produziert, zu einem zweiten Gewerbe: Er gründete die Firma VA Live-Events – und ist jetzt auch im Showbusiness tätig.

Neuer Job als Abenteuer

Für Alexandrescu ist sein neuer Job auch ein Abenteuer, schließlich beschreitet er für sich Neuland und muss finanziell in Vorleistung gehen. Von der Anreise der 15-köpfigen Band bis zum Buchen eines Veranstaltungshauses liegt jetzt alles in seinen Händen. Auch wenn die rumänische Gemeinschaft im Allgäu nicht ganz so groß ist wie in manchen Großstädten, ist er zuversichtlich, hier ausreichend Interessierte für den Auftritt zu finden. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Einheimische neugierig. „Da ist es einfach schön“, begründet er, warum seine Wahl auf das Festspielhaus in Füssen fiel.

Meistverkaufte Alben im Land

Bevor er vor 15 Jahren seine Solokarriere startete, war Smiley schon mit seiner Band Simplu sehr erfolgreich, die für fünf der meistverkauften Alben in Rumänien sorgte. 2018 zog er mit einer Tournee durch zehn Städte 30.000 Menschen an und ließ im Jahr darauf die größte nationale Tournee folgen, die je von einem rumänischen Künstler veranstaltet wurde.

Weitere Informationen und Karten gibt es hier