Wie ein Wildbach in Nesselwang gezähmt werden soll

Das Wasserwirtschaftsamt Kempten stellt im Marktgemeinderat Nesselwang seine Planung für den Mühlbach vor. Schutzmaßnahmen sind dringend erforderlich.

07.02.2022 | Stand: 16:40 Uhr

Das Kemptener Wasserwirtschaftsamt (WWA) hat sich Gedanken gemacht, wie die Nesselwanger samt ihrer Häuser, aber auch die Infrastruktur gegen Hochwasser geschützt werden können. Ein Konzept hat Martin Mohr vom WWA zusammen mit der Marktgemeinde erarbeitet und es nun dem Marktgemeinderat und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Für einen Wildbach ist die Kommune nicht alleine verantwortlich

Mohr hatte im Wesentlichen den Mühlbach und dessen Einzugsbereich erfasst. Grundsätzlich sei der Mühlbach zwar ein Gewässer 3. Ordnung und damit dessen Unterhalt Aufgabe der Kommune. Hier trete allerdings der Spezialzusatz „Wildbach“ hinzu. Dabei werden der Geschiebetransport aus Geröll und das Schwemmholz berücksichtigt. Und somit sei beim Mühlbach das WWA zuständig, wenn auch nur für die ausgebauten Abschnitte des Gewässers. Die Wildbachgefährdungsbereiche wurden ermittelt, um das Hochwasserrisiko zu erfassen, das landläufig unter dem Begriff hundertjähriges Hochwasser bekannt ist. Das Hochwasserrisiko beeinflusse auch die Baupolitik der Kommune und damit die Bauplanungen.

Rückhaltebecken am Sägewerk

Mohr, der als Sachgebietsleiter des WWA für den Ostallgäuer Wasserbau und die Gewässerentwicklung zuständig ist, erläuterte die geplanten Maßnahmen. So ist im Bereich Scheiblesmoosbach/Sägewerk ein Rückhaltebecken geplant. Das soll mittels Drosselklappe einen geregelten Abfluss auch von großen Niederschlagsmengen gewährleisten.

Gerinne wird "erlebnisreich"

Komplizierter wird es im Bereich Kurpark und Alpspitzhalle. Das Gerinne im Kurpark führt teilweise auf sehr hohem Bachbettniveau durch die Anlage, gefährdet ist auch das bachabwärts gelegene Gelände rund um die Alpspitzhalle. Hier werde man das Gerinne „erlebnisreich gestalten“, wie es Mohr in Anspielung auf den Tourismusslogan „ErlebnisReich Nesselwang“ formulierte. Die weitere Planung umfasst den anschließenden Verlauf des Mühlbaches unter der Bahnlinie hindurch, am Areal des Alpspitz-Bade-Centers vorbei, entlang der Alten Hammerschmiede, bis wenige hundert Meter weiter der Mühlbach in die Wertach mündet.

Geschätzte Kosten: 4,5 Millionen Euro

Die Kosten des Vorhabens schätzte der WWA-Mann auf insgesamt rund 4,5 Millionen Euro. Über die Höhe der Zuschüsse werde er sich sicher mit dem Markt einig, umschrieb er den frühen Sachstand des Projektes. Immerhin hatte er ein Schadenspotenzial von 23,9 Millionen Euro ermittelt, das es zu verhindern gilt. Die Vergabe der Planung sei bereits im Mai 2021 erfolgt. Ende dieses Jahres soll das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Als voraussichtlichen Baubeginn nannte er das Jahr 2024.

Bauzeit voraussichtlich eineinhalb Jahre

Wie lange der Ausbau dauern könne, wollte Ratsmitglied Wolfgang Köberle wissen. Mohr geht von einer Bauzeit von eineinhalb Jahren aus, die auch Pausenphasen enthalte. Bürgermeister Pirmin Joas hob die besonderen Anforderungen im Ortszentrum hervor: „Vor allem im Bereich Kurpark/Alpspitzhalle wird klar, dass hier Maßnahmen nötig sind.“

