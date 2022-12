Wie eine kleine Initiatvie krebskranken Kindern hilft

Die Kinderkrebshilfe Königswinkel aus dem Füssener Land unterstützt Betroffene. Außerdem wären die Klinik-Clowns sonst nicht möglich. Wie viel jährlich gespendet wird.

19.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Seit vielen Jahren sorgen die Klinik-Clowns auf der Kinderstation des Klinikums Kaufbeuren für glückliche Momente. Finanziert werden diese durch die Kinderkrebshilfe Königswinkel, die im Füsswener Land beheimatet ist.

Unbürokratisch und schnell helfen

„Unser großes Anliegen ist es, Kinder und Familien, wo es geht, unbürokratisch und schnell zu unterstützen“, erklärt Dr. Rainer Karg. Laut dem Präsidenten der Kinderkrebshilfe unterstützt die Initiative Familien mit schwerkranken Kindern in ganz Süddeutschland mit allem, was in dieser schwierigen Phase benötigt wird. „Sobald bei einem Kind die Diagnose Krebs oder Leukämie gestellt wird, ändert sich schlagartig alles in dieser Familie“, so Karg weiter. „Diese Schicksalsschläge führen oftmals bei den betroffenen Familien zu Überlastung und darüber hinaus auch in finanzielle Not.“

Sie schenken kleinen Patienten ein Lächeln

Auch das Klinikum Kaufbeuren wird mit einer jährlichen Spende von 15.000 Euro durch die Kinderkrebshilfe unterstützt. Dadurch werden etwa die Klinik-Clowns finanziert, die den Patienten in den Kliniken ein Lächeln schenken und sie im Klinikalltag auf andere Gedanken bringen sollen. Neben den Klinik-Clowns unterstützte die Kinderkrebshilfe Königswinkel auch während der Corona-Pandemie die Kinderstation, um die psychosomatische Versorgung der jungen Patienten zu sichern. „Alle eingenommenen Spenden kommen zu 100 Prozent den betroffenen Kindern und deren Familien zu Gute“, teilt Karg mit.