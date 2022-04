Wie kann man die Wirtschaft in Füssen fördern?

Von einem Profi erhofft sich Alexander Mayerhofer, Vorsitzender von Gemeinsam-Wir, Mehreinnahmen für die Stadt. Was Bürgermeister Eichstetter davon hält.

12.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Hier werden Projekte gestrichen, dort Gebühren erhöht – und trotzdem fehlt das Geld an allen Enden und Ecken. Mehrfach hat unsere Redaktion zuletzt über die Auswirkungen der extremen finanziellen Schieflage der Stadt Füssen berichtet. Jetzt hat sich dazu Alexander Mayerhofer, Vorsitzender des Gewerbevereins Gemeinsam-Wir (früher Werbegemeinschaft Füssen), zu Wort gemeldet: Er fordert die Kommune auf, gerade wegen der finanziellen Probleme endlich einen hauptamtlichen Profi für aktives Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung einzustellen. Anders beurteilt dies Bürgermeister Maximilian Eichstetter, der das Thema zur Chefsache gemacht hat: „Wirtschaftsförderung auf Stadt-Ebene kann nur vom Hauptamtsleiter und Bürgermeister erledigt werden, dafür sind die Hierarchien zu kurz und direkt“, teilt er auf Nachfrage mit.

"Einnahmeverbesserung in Füssen"

Die Füssener Finanzkrise habe sich bereits lange abgezeichnet, sagt Mayerhofer. Da die Antwort darauf aber nur immer mehr Einschnitte für Bevölkerung und Gewerbe seien, müsse er sich zu Wort melden. Jahrelang habe er als Vorsitzender von Gemeinsam-Wir intensiv darauf aufmerksam gemacht, „dass Füssen ein aktives Stadtmarketing mit Wirtschaftsförderung benötigt. Jemanden, der sich aktiv und hauptberuflich um die Wirtschaftslage und damit um die Einnahmeverbesserung in Füssen kümmert“, teilt Mayerhofer mit.

Gewerbe kommt nicht von alleine

Es gehe nicht nur um große Ansiedlungen, „auch kleine und kleinste Betriebe machen Umsatz und bringen in Summe in viel kürzerer Zeit Geld für den städtischen Haushalt“. Doch Gewerbebetriebe kommen nicht von alleine, sagt Mayerhofer. Füssen sei abseits des Tourismus in den meisten anderen Branchen nicht bekannt als guter Gewerbestandort. Einen solchen Standort müsse man aktiv verkaufen, dafür benötige man mindestens eine Person in Vollzeit. Und einen Plan, was für Gewerbe man denn in Füssen gerne hätte. „Ich plädiere schon lange dafür, hier zum Beispiel einen Schulterschluss mit der Hochschule Kempten im IT-Bereich zu starten. Ein Bereich mit vielen Start-ups, einem hohen Lohngefüge, wenig Flächenverbrauch und hervorragenden Zukunftsaussichten“, teilt Mayerhofer mit.

Rauskommen aus dem Zwang zum Sparen

Nur wenn die Punkte Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung angepackt würden, könnten die im Vergleich mit anderen Städten viel zu niedrigen Einnahmen Füssens erhöht werden. Und nur so komme die Kommune „aus dieser dauerhaften Sparzwangsspirale raus“. Für Mayerhofer steht fest: „Jetzt zu sagen, für diese mittlerweile extrem wichtige Position ist kein Geld da, ist zu kurz gedacht.“ Das Thema Wirtschaftsförderung „ist permanent, sozusagen omnipräsent auf der Agenda“, sagt dagegen Bürgermeister Eichstetter: „Es vergeht keine Woche, in der (Hauptamtsleiter) Peter Hartl und ich nicht mit Unternehmern, Geschäftsführern und Eigentümern von Unternehmen Kontakt haben, vernetzen, vermitteln, Anliegen bearbeiten und im Gespräch die aktuellen Situationen in den Betrieben erfahren.“ Auf städtischer Ebene seien der Hauptamtsleiter und der Bürgermeister die besten Ansprechpartner. „Zudem komme ich aus der Wirtschaft und freue mich auf die Austausche mit den Betrieben“, sagt Eichstetter.

Er verweist auch darauf, dass ein Wirtschaftsförderer auf Kreisebene Sinn mache, da die Aufgaben und die Auslastung dort sehr weitgefächert seien. Daher seien die Wirtschaftsförderer des Landkreises eine wichtige Anlaufstelle für die Unternehmen – mit kurzem Draht nach Füssen: „Wir stehen intensiv im Austausch und führen auch Betriebstermine gemeinsam durch.“

