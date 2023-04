Schwangauer Bedienung verrät, welche Touristen viel Trinkgeld geben - und wer am geizigsten ist

"Wir wünschen uns mehr Dankbarkeit", sagt eine Bedienung aus Schwangau nahe bei Schloss Neuschwanstein. Wie halten es Urlauber im Allgäu mit dem Trinkgeld?

21.04.2023 | Stand: 19:55 Uhr

Für Furore in den Sozialen Medien hat jüngst ein Twitter-Post einer amerikanischen Bedienung gesorgt, die sich über zu wenig Trinkgeld europäischer Urlauber beschwert hat. Um zehn Prozent rundete eine Gruppe Spanier die Rechnung auf. „Ich hasse Europäer“, twitterte die New Yorkerin danach. Soweit geht es in unserer Region nicht. Zufrieden mit dem Trinkgeld, das Gäste aus anderen europäischen Ländern geben, sind die Servicekräfte aber bei weitem nicht. Gern gesehene Gäste sind dafür gerade Amerikaner, weiß Johanna Olfermann.

Seit zwei Jahren arbeitet sie als Servicekraft im Hotel Müller in Hohenschwangau, dem touristisch wohl internationalsten Fleckchen im Allgäu zu Füßen von Schloss Neuschwanstein. Täglich hat sie Gelegenheit, das Verhalten ihrer internationalen Gäste zu beobachten. „Chinesische und französische Touristen geben kein Trinkgeld. Da habe ich noch keine einzige Ausnahme erlebt“, erzählt die Hotelfachfrau, deren Ausbildungsschwerpunkt im Bereich Service lag.

Trinkgeld bei Kartenzahlung? - Auch das geht

Bei spanischen, italienischen und anderen europäischen Ländern könne eine Bedienung mit maximal drei Prozent der Rechnungssumme rechnen. Üblich sei dagegen hierzulande ein Tip von fünf bis zehn Prozent. „Manche wissen das einfach nicht. Andere sparen jeden Euro, weil der Urlaub schon teuer genug ist“, vermutet Olfermann. Ein weiteres Problem bringe die zunehmende Kartenzahlung mit sich. Nicht jeder Gast wisse, dass er auch hier Trinkgeld aufrunden kann.

Mühe geben sich Olfermann und ihre Kollegen aber trotzdem. „Für unsere Gäste geben wir Gas. Sie sollen eine schöne Zeit haben und uns in guter Erinnerung behalten. Wir wünschen uns dafür mehr Dankbarkeit“, sagt Olfermann. Zumal Trinkgeld nicht der einzige Weg sei, um einer Servicekraft Wertschätzung entgegenzubringen. „Ein nettes Wort oder eine Geste sind auch ein Anfang für Trinkgeldsparfüchse, aber – vor allem bei italienischen und chinesischen Gästen – längst nicht selbstverständlich.“ Als freundliche, aber beim Trinkgeld ebenfalls sehr sparsame Gäste stuft Olfermann japanische Urlauber ein.

Urlauber im Allgäu: US-Amerikaner als großzügige Trinkgeldgeber

Positiv fallen ihr regelmäßig amerikanische Touristen auf. „Sie haben hohe Ansprüche an die Bedienung und bedeuten in der Regel höheren Aufwand“, erzählt Olfermann. Dafür seien sie aber überaus freundlich und runden wie in ihrer Heimat üblich die Rechnung meist um rund 20 Prozent auf. Wie die New York Times berichtet, fangen die Servicekräfte in den USA mit großzügigem Trinkgeld ihren geringen Stundenlohn, der meist unter dem gesetzlichen Mindestlohn von 7,25 Dollar liegt, auf. „Gerade vor diesem Hintergrund kann ich verstehen, wenn eine amerikanische Bedienung ihrem Ärger über zu wenig Trinkgeld Luft macht“, sagt Olfermann.