Immer dreister? Polizei entdeckt Wildcamper am Forggensee - fast direkt neben dem Campingplatz

Wieder hat die Polizei in der lauen Sommernacht gestern Wildcamper in Füssen und am Forggensee entdeckt. Besonders dreist: ein Campingplatz war in der Nähe.

25.08.2022 | Stand: 15:17 Uhr

Wildcamper am Forggensee und in Füssen haben von gestern auf heute erneut gegen das Naturschutzgesetz verstoßen - und wurden dabei von der Polizei entdeckt.

In Schwangau zelteten zwei Gäste unmittelbar im Landschaftsschutzgebiet am Ufer des Forggensees in Brunnen, teilt die Polizei mit. Dreist: Fast unmittelbar daneben befindet sich der Campingplatz Brunnen gerade mal in 50 Meter Luftlinie.

Eine weitere Entdeckung machten die Beamten gestern in Füssen. Dort fand ein junges Paar eine Zeltmöglichkeit auf einer Wiese. Den Weg dorthin legten die beiden trotz eindeutiger Verbotsbeschilderung mit dem Auto zurück.

Damit nicht genug: "Um den Abend gemütlich zu gestalten, entfachten sie ein Lagerfeuer und grillten", teilt die Polizei weiter mit. Und endet fast flehentlich: "Die Bevölkerung als auch die Gäste werden abermals gebeten, den Naturschutz zu achten und Rücksicht zu nehmen."

Die Ertappten erwartet in der Regel ein empfindliches Bußgeld. Den ganzen Sommer über kam es in den landschaftlichen "Hotspots" im Ostallgäu und Oberallgäu immer wieder zu Vorfällen mit Wildcampern und Falschparkern. Menschen, die in Landschaftsschutzgebieten campen, bedrohen den Lebensraum der dort heimischen Tiere. Auch gefährliche Lagerfeuer bei Dürre und Brandgefahr wurden immer wieder gemeldet.

Camping im Allgäu: Welche Regeln gelten beim Campen in der Natur?

Über die Regeln zum Übernachten in der Allgäuer Natur gibt es immer wieder Unklarheit. So ist vielen nicht bewusst, dass zwar das Betreten der Natur grundsätzlich allen erlaubt ist, das Parken oder Abstellen von Autos, Wohn- oder Campingfahrzeugen sowie von Zelten allerdings eine Strafe von bis zu 2500 Euro nach sich ziehen kann. Welche Regeln genau für das Campen in der Allgäuer Natur gelten, lesen Sie hier.

Auch in den verbleibenden Sommermonaten wird die Allgäuer Polizei deshalb vermehrt Kontrollen durchführen und ein besonderes Auge auf die einschlägig bekannten Plätze an den Seen oder in den Bergen haben.