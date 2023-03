Windräder in Füssen? Dazu wird es nicht kommen

Bei regenerativen Energien setzt die Stadt Füssen stattdessen auf Solarparks. Aber die Stadt möchte sich auf andere Weise am Aufbau der Windenergie beteiligen.

23.03.2023 | Stand: 19:01 Uhr

Bei der Energiewende bleibt die Stadt Füssen in Sachen Windräder außen vor: Denn in Füssen gibt es kein Vorranggebiet für Windkraftanlagen, wie nun im Kommunalparlament berichtet wurde. Angeregt wurde jedoch, dass sich Füssen an möglichen Windparks in Nachbargemeinden beteiligen sollte, um die Energieversorgung mit Wind auch für die Stadt zu gewährleisten. Zudem will man auf Solarparks setzen.

