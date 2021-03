Königsdisziplin: Biwak bei Minusgraden

Soldaten aus Füssen werden auf den Einsatz im Gebirge ausgebildet. Zur Ausbildung zum Gebirgssoldaten gehört einiges an Überwindung, Schweiß und Ausdauer.

Beweglichkeit in alpinem Gelände und die Versorgung anderer Kameraden mit Material muss ein Gebirgssoldat beherrschen. Dafür ist es für die Soldaten der Bundeswehr-Standorte Füssen, Mittenwald und Bad Reichenhall zwingend notwendig, eine Ausbildung zu erhalten – die „Spezialgrundausbildung Winter“. Zwei Wochen lang nahmen Soldaten aus der Allgäu Kaserne jetzt daran teil.

Dabei begann die Gebirgsspezialisierung mit theoretischem Unterricht. Unter anderem lernten die Soldaten, wie man sich vor Kälte und Erfrierungen schützt, wie man Verwundete versorgt und vom Berg so sicher wie möglich heruntertransportiert. Und sogar etwas Mathematik stand auf dem Stundenplan.

Gebirgssoldaten müssen Manpower berechnen

Denn ein Soldat, der eine Gruppe Soldaten anführen soll, muss berechnen können, wie lange ein Bergmarsch dauern wird, um die „Manpower“ und das benötigte Material planen zu können. An den Praxistagen stand für die Soldaten in kleinen Gruppen zunächst Knotenkunde an. Knoten zum Sichern, Abseilen oder zum Fixieren wurden erlernt. Außerdem bekamen die angehenden Gebirgssoldaten vermittelt, wie Sicherungsgeschirr anzulegen ist, welchen Zweck welcher Karabiner hat und wie Seile richtig angelegt werden.

Die Gebirgssoldaten am Ziel ihrer langen und anstrengenden Tour. Bild: Bundeswehr

Dann wurde das Erlernte angewendet. Nach einem kurzen Fußmarsch von der Allgäu-Kaserne zur Ziegelwies ging es zur ersten Station: Abseilen. Für viele Soldaten das erste Mal und teilweise eine große, mentale Überwindung. „Ich selbst habe die Knoten geknüpft, an denen nun meine Gesundheit und mein Leben hängt - das ist schon respekteinflößend“, sagt eine Soldatin.

Mit Schneeshuhen oder Skiern auf den Berg

Nach Einheiten mit Steigeisen und dem Ausbildungspunkt „Orientieren im Gebirge“ lernten die Soldaten, Selbst- und Kameradenhilfe zu leisten. Entweder behelfsmäßig mit dem Material, das sie ohnehin im Gepäck haben, oder eben mit speziell für den einen Zweck bestimmten Hilfsmitteln.

Dann ging es für die Soldaten entweder mit Schneeschuhen oder mit Skiern auf den Berg. Die zweite Woche der Ausbildung begann für die Soldaten mit der Königsdisziplin: Biwak bei Minusgraden. Die nächsten drei Tage verlangten den Soldaten so einiges ab: Anstrengungen, schlechter Schlaf, ständige Kälte, schmerzende Füße. Doch die Stimmung und der Zusammenhalt bei den Übungen machen diese Abschlussprüfung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Soldaten dürfen sich mit der Teilnahme jetzt offiziell Gebirgssoldaten nennen.