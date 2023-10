Wo sprang der heilige Magnus bei Füssen über den Lech?

Historischer Verein Alt Füssen befasst sich mit dem legendären Magnustritt und damit, wie Magnus Dämonen vertrieb. Dabei wandert die Gruppe entlang der Via Claudia Augusta zum Lechfall.

31.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der Historische Verein Alt Füssen hat sich mit der populärsten Legenden-Episode des Ortsheiligen Magnus befasst – mit dessen Sprung über den Lech. Dazu traf sich eine Schar Interessierter in der Kirche St. Mang unter dem Fresko mit dem „Magnustritt“.

Alte Fassung der Legende kennt den Sprung über den Lech nicht

Vorsitzender Magnus Peresson trug dazu erst ein Kapitel aus der ältesten Fassung der Legende vor. Sie stammt von 980. Sprachwissenschaftlerin Dorothea Walz hat die in Kirchenlatein verfasste Legende ins Deutsche übertragen. Diese Fassung kennt den Sprung des heiligen Magnus über den Lech nicht. Sie berichtet aber ausführlich darüber, wie sich am Lusalten die Geister der Luft mit den Dämonen des Lechs über den heiligen Mann beklagten, der sie schließlich mithilfe eines Engels vertrieb.

Äbte berichten um 1600 über Fußstapfen im Fels

Erst um 1600 wird von den Äbten Heinrich Ammann und Martin Stempfle über zwei Fußstapfen im Fels berichtet, die sich beiderseits des Lechs befanden. Der eine lag an der Stadtbleiche, heute unterhalb des Krankenhauses, der andere gegenüber an der Schwangauer Straße. Es finden sich auch vage Hinweise, dass es auch am Lusalten einen Fußabdruck im Stein geben würde und dass die Füssener das sich drin sammelnde Schmelz- und Regenwasser als Arznei für allerlei Gebrechen verwendeten, ein uraltes religiöses Ritual.

Schmiedeeisernes Kreut steht noch heute über dem Lech

Abt Stempfle band diese Zusammenhänge in die Legende des Heiligen ein, zuerst in einem Büchlein auf Latein, sehr viel später auch in Deutsch. Der Abt bewegte Füssens Bürgermeister Jacob Braitt dazu, vor Weihnachten 1626 an den Fußstapfen ein schmiedeeisernes Kreuz zu setzen. Es steht dort bis auf den heutigen Tag und war der Grund, weshalb sich mit der Zeit mit diesem Ort die Geschichte vom Sprung des Heiligen über den Lech untrennbar verwob.

Kleines Kind von rätselhafter Krankheit geheilt

Im Oktober 1676 wurde mit dem Wasser aus dem Magnustritt ein kleines Kind von einer rätselhaften Krankheit geheilt. Um 1720 war man in Füssen von der Heiligkeit des Ortes und dem wunderbaren Sprung Magnus’ dermaßen überzeugt, dass der Kemptener Hofmaler Franz Georg Hermann in seinem Fresko die alte Fassung der Legende mit der neuen Zudichtung in einem Fresko festhielt. Das Bild zeigt deshalb zwei Szenen und gibt auf eigenartige Weise die Örtlichkeit der Sage wieder: die Straße nach Tirol an der heutigen Kaminkurve, die enge Schlucht, im Hintergrund die Rote Wand am Schwarzenberg und die Schlicke. Im Vordergrund treibt Magnus mit dem Magnusstab wunderliche Geschöpfe in den Lech, während hinten ein Engel den von Feinden verfolgten Heiligen beim Sprung über die Schlucht zu helfen scheint.

So vorbereitet wanderte die Alt Füssener Gruppe entlang der Via Claudia Augusta zum Lechfall und erstieg dort den Felskopf mit dem Magnustritt und der Kreuzigungsgruppe aus massivem Eisenblech. Die fußförmige Felsschale war zwar trocken, doch war durch den Abrieb am Stein gut zu erkennen, von welcher Seite aus die Pilger das heilkräftige Wasser geschöpft haben müssen. Dabei entspann sich eine Diskussion über heimische Sagen und ihre Herkunft.