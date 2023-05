Wohnen, Gastro, Gewerbe: Was aus dem riesigen Hanfwerke-Areal in Füssen werden soll

Erstmals liegt ein Grobkonzept für das über 50.000 Quadratmeter große Gebiet vor. Im Raum stehen Kosten von 120 Millionen Euro. Für Kritik sorgt ein Parkhaus.

25.05.2023 | Stand: 05:54 Uhr

Nein, Tiefstapelei geht nun wirklich anders. Von nichts weniger als einem „Masterplan Magnuspark“ sprach Architekt Werner Dehm, als er jetzt erstmals seine Pläne in der Öffentlichkeit präsentierte. Dabei geht es um die künftige Entwicklung des über 50.000 Quadratmeter großen Areals der ehemaligen Hanfwerke am Lechufer. Das Industriedenkmal soll in den kommenden 25 Jahren umfassend saniert und umgestaltet werden. Der Eigentümer – die Mindelheimer Baufirma Glass – will bis zu 120 Millionen Euro in das Gelände stecken. Ein Grundsatzkonzept dazu liegt nun erstmals auf dem Tisch. Und es fand mehrheitlich Zustimmung im Stadtrat.

