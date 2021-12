Wurden am Lechufer in Füssen zu viele Bäume gefällt?

Bürger haben sich bei den Baumfreunden Füssen gemeldet: Am Lechufer seien Bäume gefällt worden. Was dahinter steckt und warum das Landratsamt eingeschaltet ist.

30.12.2021 | Stand: 19:27 Uhr

Viele Bürger hätten sich an die Baumfreunde, die am Bund Naturschutz angegliedert sind, gewandt, teilt Sprecherin Angelika Flierl mit. Hintergrund sind Baumfällungen am Lechufer in dieser Woche gewesen. Gegenüber Flierl seien die Worte „Ausdünnung“ gefallen. Naturschützer könnten das aber nicht nachvollziehen, sie sprechen von einem Kahlschlag auf einem Streifen von etwa 50 Metern. Mittlerweile sind Polizei und Landratsamt in diesem Fall eingeschaltet. Die Frage, die dabei im Raum steht: Wurden womöglich zu viele Bäume gefällt?