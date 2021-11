Monica Nusser nimmt das Tier bei sich auf und betont: „Es fehlt ihm an nichts!“

09.11.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Happy End für den Ziegenbock, der der Nesselwangerin Monica Nusser zugelaufen ist (wir berichteten). Nachdem sich trotz Aufrufs in der Allgäuer Zeitung der Besitzer des Tieres nicht auffinden ließ, habe man sich in der Familie entschlossen, dem Bock in seinem Wahldomizil Asyl zu gewähren. Auch einen neuen Namen hat er erhalten: Er heißt jetzt Xaver.