Yoga-Plattform und Präventionsparcours im Pfrontener Kurpark

Pläne finden im Pfrontener Rat Anklang. Kommendes Jahr soll außerdem ein neues Gerät die zerstörte Königinnenschaukel ersetzen.

28.11.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Der Pfrontener Kurpark soll im kommenden Jahr um einige Attraktionen reicher werden. Im Gemeinderat präsentierte Jan Schubert, der Leiter der Ortsentwicklung, konkrete Vorschläge für drei Bereiche. Sie fanden im Gremium im wesentlichen Anklang und sollen weiter konkretisiert werden, beschloss der Gemeinderat. Voraussichtlich in seiner nächsten Sitzung am 14. Dezember wird das Gremium sie fix machen und die Aufträge vergeben. Bereits im ersten Halbjahr kommenden Jahres könnten damit die neuen Attraktionen im Kurpark errichtet werden.

"Kurpark 2025" heißt das Leitbild

Neben dem Wasserbecken, das wegen nicht mehr flickbaren Schäden in der Teichfolie dieses Jahr trocken fiel, und der Königinnenschaukel, die Vandalismus zum Opfer gefallen war, geht es um den Bereich des Schachbretts und der Boulebahn. „Die werden nicht genutzt“, erklärte Schubert, warum sie einem Präventionsparcours weichen sollen. In Fortsetzung der Kneippanlage, die bereits gemäß dem in mehreren Workshops mit interessierten Bürgern entwickelten Leitbild „Kurpark 2025“ erneuert wurde, sollen mehrere Geräte aufgestellt werden, an denen vor allem lebenserfahrene Nutzer ihre Beweglichkeit trainieren können. Nachdem die Geräte bereits mit einer Fachärztin sowie einem Sporttherapeuten betrachtet wurden, wollen vor der endgültigen Entscheidung über die einzelnen Geräte noch die beiden Sportlehrer in Reihen des Gemeinderats (Peter John, SPD und Ludwig Schneider, Pfrontner Liste) schauen, welche Anbote den Zweck am besten erfüllen, die Beweglichkeit bis ins hohe Alter zu erhalten. Schließlich stehen oft Stürze am Anfang einer Entwicklung, die irgendwann ein selbstständiges Wohnen im eigenen Umfeld nicht mehr möglich macht.

Beweglichkeit trainieren

Eines der vorgeschlagenen Geräte trainiert das Hinsetzen und Aufstehen, ein weiteres das Gehen auf mehreren verschiedenen und verschieden hohen Bodenbelägen, ein anderes das Halten der Balance mit einem Training der Fußgelenke. Ein Balancebrett übt den festen Stand auf instabilen und rutschigem Untergrund und ein Flexrad verbessert schließlich die Schulter- und Oberkörperbeweglichkeit. 21.000 bis 23.000 Euro netto kosten die Geräte ohne Montage. Inbegriffen ist darin auch eine Informationswand, die die verschiedenen Trainingsmöglichkeiten an allen Geräten erläutert. Sport- und Fitnessangebote für jüngere Parkbesucher sind ausdrücklich nicht an dieser Stelle, sondern im Bereich westlich der Eishalle vorgesehen. Das gilt auch für Krafttraining, das ebenfalls zum Präventionsangebot für ältere Nutzer gehört.

Yoga in attraktivem Umfeld

Bei der Sanierung des Wasserbeckens ist die neue Folie der größte Posten. Während die Natursteineinfassung, die Wasserspiele und die Skulptur erhalten werden sollen, sorgt ein neues, fünf bis sechs mal fünf Meter großes Holzdeck in der Mitte des Wasserbeckens für neue Möglichkeiten wie beispielsweise Yogakurse in einem attraktiven Umfeld. Die Kosten für das Holzdeck liegen bei 10.000 bis 24.000 Euro. Die Größe sei nach Auskunft der Yogalehrerin für Kurse völlig ausreichend, berichtete Schubert. Erreicht werden kann das Deck über Trittsteine vom Ufer aus. Angeboten wurde zudem eine Bepflanzung etwa mit Seerosen. Außerdem soll für Amphibien das Herausklettern aus dem Becken erleichtert werden. Einen Naturteich zu errichten, wie es sich mehrere Gemeinderäte wünschten, statt einfach das Becken zu erneuern, würde deutlich höhere Kosten und ein umfangreiches Verfahren erfordern, erklärte Schubert. Auch eine Zugänglichkeit des Wassers sei an dieser Stelle auch aus Gründen der Haftung unerwünscht. Dafür sei der Zugang zum Gießen gedacht.

Saturn-Karussell ersetzt Königinnenschaukel

Als Ersatz für die Königinnenschaukel, die während der Viehscheid Vandalismus zum Opfer gefallen war, soll ein andere Spielgerät errichtet werden, das ebenfalls nicht alltäglich ist, Bewegung fördert und von älteren Kindern ab sechs Jahren genutzt werden kann, wie die Anforderungen lauteten, auf deren Grundlage die Gemeinde Angebote einholte. Als Favoriten präsentiert Schubert das etwa 2,50 Meter hohe „Saturn-Karussell“. An dessen vier Armen sind Seile mit Sitzen angebracht, auf die man sich setzen oder auch stellen kann. Darüber ermöglichen es stabile Handgriffe, sich an das Gerät zu hängen, während es in Bewegung gesetzt wird. 10.000 Euro netto ohne Montage lautet der Preis für dieses Angebot.

Weitere Sanierungen im Kurpark sind bereits in Sicht. Sie betreffen beispielsweise das Dach des Musikpavillons, das sich ungewollt begrünt präsentiert, und die Natursteineinfassungen der Böschungen am Triebwerkskanal.