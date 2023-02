In Füssen ist ein Zentrum für Altersmedizin geplant

Seit Jahresbeginn ist Dr. Hans-Christian Sänger der neue Chefarzt der Akutgeriatrie der Klinik Füssen. Der 59-Jährige bringt viel Erfahrung mit.

Seit 1. Januar ist Dr. Hans-Christian Sänger der neue Chefarzt der Akutgeriatrie in der Klinik Füssen. „Ich freue mich, nach knapp 25 Jahren an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren“, betont Sänger, der bereits 1996 ein Jahr in Füssen tätig war. „Ich bin hier wieder sehr herzlich aufgenommen worden, was mir den Start enorm erleichtert hat.“

Füssen: Chefarzt der Akutgeriatrie war zuvor in Schongau

Der 59-Jährige ist seit 1999 Internist und Geriater, zuletzt leitete er über 20 Jahre die Geriatrische Rehabilitation in der Klinik Schongau. Zuvor baute er in der Klinik Freudenstadt den Geriatrischen Schwerpunkt auf und war als Leitender Oberarzt in der damals größten bayerischen Geriatrischen Rehabilitationsklinik Aidenbach tätig.

Warum nun der Wechsel nach Füssen? „Ich war vom Konzept der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren von Anfang an überzeugt“, beschreibt Sänger die Pläne, im Füssener Krankenhaus ein Zentrum für Altersmedizin aufzubauen. „Hinzu kommen das zukunftssichere Umfeld sowie die Möglichkeit, mich hier mit fünf weiteren Fachärzten innerhalb der Geriatrie eng zu koordinieren und auszutauschen.“

Darüber hinaus zeichnet sich die Geriatrie Füssen laut Sänger durch ein leistungsfähiges, multiprofessionelles Team aus. „Neben den Fachärzten zählen dazu natürlich speziell geschulte Pflegekräfte sowie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologen und Logopäden“, erklärt Sänger. „Die für die Geriatrie sehr wichtigen Fachbereiche wie die Innere Medizin und die Chirurgie sind eng angebunden, hoch kompetent und können bei Bedarf jederzeit in die Behandlung einbezogen werden.“

Zentrum für Altersmedizin in Füssen weiterentwickeln

Andreas Kutschker bedankt sich beim neuen Chefarzt für das entgegengebrachte Vertrauen. „Wir sind überzeugt, mit Dr. Sänger die ideale Leitung für unsere Akutgeriatrie in Füssen gefunden zu haben“, sagt der Vorstand der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren laut einer Pressemitteilung. „Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Geriater und Internist kann er den Standort nachhaltig zum Zentrum für Altersmedizin weiterentwickeln“, sagt der Kliniken-Vorstand.