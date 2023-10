Zum Tag der Regionen in Pfronten lacht die Sonne

Bei der 24. Auflage der beliebten Veranstaltung sorgt nicht nur das Wetter für gute Stimmung. Was es in diesem Jahr alles zu entdecken gab.

02.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das Pfrontener Forum hat zum 24. Mal zum Tag der Regionen am ersten Sonntag im Oktober geladen. Organisator Nico Prestel stellte bei der Eröffnung alle Aussteller in ihrer Besonderheit vor. Um das Haus des Gastes fanden sich 20 verschiedene Stände. Zu finden gab es hier allerlei, von Honig vom heimischen Imker über Schaffelle sowie Äpfel und Zwetschgen vom Bodensee bis zu weiterem Obst und Obstbränden.

Blumige Namensschilder und Rikscha

Die Blumenfreunde bastelten kreative Namensschilder mit Kindern und Jugendlichen. Rikschafahrer Tom bot einen Shuttleservice vom Feneberg zum Haus des Gastes und kleine Ortsrundfahrten an, was viele Besuchern gerne annahmen. Für Kinder waren die Steinschafe zum Streicheln ein gern genutztes Angebot, auch die Alpakas zogen die kleinen Besucher des Tags der Regionen an. Daneben fand sich einiges an Informationen rund um das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit, das Hauptthema des Tags der Regionen. Der Pfrontener Verein NUZ für Nachbarschaftshilfe informierte über seine Aktivitäten. Bei den Pfrontener Bauern konnte man sich über den Alltag und die Arbeit in der regionalen Landwirtschaft informieren. Um für das leibliche Wohl zu sorgen, standen neben den örtlichen Gastronomen einige Vereine bereit. Bei den Fischern gab es alles rund um den heimischen Fisch. Der Skiclub bot den Besuchern Kaffee und Kuchen an. Die Pforntener Direktvermarkter von Pfad boten neben Leberkäse und Getränken auch selbstgebackene Kuchen an.

Auch Einzelhändler machen mit

Bürgermeister Alfons Haf freute sich, dass auch in diesem Jahr der Tag der Regionen stattfinden konnte. Besonders erfreulich sei, dass das Wetter so schön sei, und somit alle Stände mit Genuss und Freude besucht werden konnten. Auch viele Pfrontener Einzelhändler beteiligten sich mit Sonderaktionen am Tag der Regionen. Unter anderem fand für Heimwerker eine Live-Vorführung von Werkzeugen statt. Im Werkstadel fand sich neben Reinhard Beck mit seinen bekannten filigranen Drechselarbeiten auch eine Sattlerin mit ihren Lederarbeiten und zeigte Rita Fink ihre feinen Arbeiten.

Treffpunkt für Pfrontener und ihre Nachbarn

Für die zahlreichen Besucher aus Pfronten und den umliegenden Regionen ist der Tag der Regionen seit vielen Jahren immer wieder ein Treffpunkt und ein Tag, an dem regionale Produkte erworben werden können. Die Familie Litz ist hierbei ein seit Jahren konstanter Anbieter von frischem Obst aus eigenem Anbau. Wer sich für die Rettung von Lebensmitteln interessiert, für den gab es Informationen über Foodsharing sowie Lebensmittel zum Mitnehmen.