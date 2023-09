Abzocke am Hopfensee? Ärger über Zusatzgebühren an der E-Ladesäule

Ein Mann lädt sein E-Auto für zwei Stunden an der Station eines Hotels in Hopfen am See. Laut Rechnung muss er mehr als das Doppelte der Stromkosten bezahlen.

29.08.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Diesen Tagesausflug im August nach Hopfen am See wird der 56-jährige Michael Elsenhans so schnell nicht vergessen. Aus dem Landkreis Heidenheim war er samt drei weiterer Personen mit seinem Elektro–Auto unterwegs. An einem Hopfener Hotel lud er dieses für den Rückweg auf. Die Rechnung, die ihn am nächsten Tag erreichte, verblüffte ihn: „In meinen Augen ist das nichts anderes als Abzocke“, sagt Elsenhans.

