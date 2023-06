Finanzielle Unterstützung für das Tierheim in Rieden: "Wenn die weg sind, gibt es ein Problem"

Im Zweckverband Allgäuer-Land diskutieren Bürgermeister Unterstützungen für das veraltete Tierheim in Rieden. Kommunalpolitiker sind erschrocken über Kosten.

03.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Am Ende sagte Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter: „Vielleicht war auch genau das beabsichtigt, dass wir hier sitzen und sagen, oh Gott.“ Thema war die zukünftige Finanzierung des Tierheims Rieden beziehungsweise des Tierschutzvereins. Die Tierschützer wollten, dass sich die Kommunen finanziell beteiligen und haben deshalb zwei Finanzierungsmodelle mit Eichstetter ausgearbeitet. Auf Gegenliebe stießen diese Vorschläge in der Sitzung des Zweckverbandes Allgäuer Land allerdings nicht. Eichstetter betont: Es ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen, sich um Fundtiere zu kümmern.

