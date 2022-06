Zwei Füssener Urgesteine erhalten das Ehrenzeichen der Stadt

Gerda Bechteler, die langjährige Vorsitzende der TSG Füssen, und Manfred Sailer, Chef der Kolpingsfamilie, erhalten das Ehrenzeichen der Stadt Füssen.

Man arbeite ja schließlich nicht auf so etwas hin. Deshalb erschrak Gerda Bechteler auch ein wenig, als sie vor zwei Jahren die Nachricht von der Stadt erhielt, sie solle mit dem Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet werden. „Für mich war es immer eine Selbstverständlichkeit, mich sozial zu engagieren“, sagt die 82-Jährige.

Und das ist in ihrem Fall mehr als eine Phrase, die sonst so häufig bemüht wird. Denn seit 1979 führt Bechteler die Turn- und Sportgemeinde (TSG) Füssen – einen der ältesten Sportvereine seiner Art in ganz Bayern. Bechtelers Ehrung hätte eigentlich mit dem 175-jährigen Vereinsjubiläum der TSG zusammenfallen können. Es wäre eine schöne Koinzidenz gewesen. Doch Corona machte einen Strich durch diese Rechnung.

Über 280.000 Spenden für die Klinik gesammelt

So wurde Bechteler erst jetzt von Bürgermeister Maximilian Eichstetter mit dem Ehrenzeichen gewürdigt. Er könne nicht den ganzen Abend reden, sagte der Rathaus-Chef. So lange würde er aber brauchen, um all die Ämter und Verdienste zu erwähnen, die Bechteler sich im Ehrenamt erworben habe. Eichstetter zählte dann exemplarisch aber doch einige auf. Etwa Bechtelers Vorsitz beim Förderverein des Krankenhauses (12 Jahre). Dabei habe sie sich besonders um die Einrichtung eines Schmerzzimmers bemüht. Über 280.000 Euro an Spenden überwies dieser Verein der Klinik bislang.

Gerda Bechteler: "Dann mach ich's halt"

Gekommen ist Bechteler auch zu diesem Posten „wie die Jungfrau zum Kind.“ Der damalige Chefarzt Professor Heinrich Kremer habe sie einst für den Job gewonnen. Angestrebt hatte sie dieses Amt eigentlich nie. Den Satz „Dann mach ich’s halt“, sagte Bechteler öfter. Das galt auch für den Vorsitz bei der Interessengemeinschaft Füssener Sportvereine (IFS).

Dieser Satz hieß aber nicht, dass Bechteler nicht energisch streiten konnte, wenn es um die Sache ging. „Sie setzen sich immer durch“, sagte der Bürgermeister und dürfte damit auch auf die Verhandlungen mit der TSG in Sachen Weidachsporthalle angespielt haben. Denn Bechteler erwies sich als hartnäckig, wenn es darum ging, wie hoch der finanzielle Beitrag des Vereins bei der anstehenden Sanierung der Weidachsporthalle sein solle.

Nur an eine Bürgerin oder einen Bürger pro Jahr wird das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Füssen verliehen. Die Anstecknadel ziert das Hohe Schloss. Bild: Benedikt Siegert

Die Anstecknadel, die ihr Eichstetter nun verlieh, ziert das Hohe Schloss. Sie darf pro Jahr nur an einen Bürger oder eine Bürgerin der Stadt verliehen werden.

Manfred Sailer war 45 Jahre bei der Bundespost

Für 2021 fiel diese Wahl auf Manfred Sailer. Man tritt dem 75-Jährigen wohl nicht zu Nahe, wenn man ihn als bekannt wie einen bunten Hund bezeichnet. Das dürfte nicht nur an seiner fast 45 Jahre langen Tätigkeit bei der Bundespost liegen, während der er mit tausenden Bürgern dieser Stadt in Kontakt kam.

Denn Sailer blieb nach seiner Zeit als Posthauptsekretär im öffentlichen Leben präsent. Sei es als Vorsitzender der Kolpingsfamilie, als Pfarrgemeinderatsvorsitzender von Acht Seligkeiten oder als langjähriger Mitarbeiter der Allgäuer Zeitung: Der „Manne“ kennt in Füssen viele und noch mehr kennen ihn. „Sie sind einfach überall, gefühlt fast noch häufiger unterwegs wie der Bürgermeister“, sagte Eichstetter.

Sailer: "Die Auszeichnung war eine große Überraschung"

Und Sailer meinte nachher: Bis heute komme es vor, dass Leute ihn ansprechen, er sie aber gar nicht mehr kenne. Mit zu vielen Gesichtern, zu vielen Namen hatte er es allein in seiner beruflichen Laufbahn zu tun. Geblieben im Ruhestand ist aber seine Leutseligkeit. „Die Auszeichnung war für mich dennoch eine große Überraschung“, sagt Sailer. Es freue ihn aber, wenn sein Engagement nicht untergegangen sei.

Noch heute für die Allgäuer Zeitung aktiv

Besonders im kirchlich-sozialen Bereich ist Sailer nach wie vor aktiv. Er war Dekanatsratsvorsitzender und schreibt noch heute für diese Zeitung mit Vorliebe zu kirchlich-religiöse Themen – wie etwa das Magnusfest oder die Prozessionen zu den hohen Feiertagen in Füssen.

Begonnen damit hatte Sailer Anfang der 1990er Jahre. Der damalige Pfarrer Renz habe jemanden gesucht, der sich mit kirchlichen Themen auskenne. „Sonst kommt wieder jemand, der keine Ahnung hat.“

Ein Urteil, das Sailer und Bechteler am Ende des Abends hoffentlich nicht über den Autor dieser Zeilen gefällt haben werden.

