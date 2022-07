Zwei Gingeles zum Zweiten im Museum der Stadt Füssen

Weil Corona die Ausstellung „Stimmungen und Phantasien“ nach wenigen Wochen stoppte, wird sie nun wiederholt. Weitere Radierungen und Fotos aufgenommen.

17.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Im Wínter 2020/21 war die Sonderausstellung „Stimmungen und Phantasien” mit Arbeiten des Füssener Kunstmalers Franz Gingele und seines Sohns, des Restaurators und Künstlers Gerhard Gingele, coronabedingt nur wenige Wochen im Museum der Stadt Füssen zu sehen. Deshalb wird sie nun wiederholt, ergänzt um einige weitere Arbeiten. Die öffentliche Vernissage beginnt am Mittwoch, 20. Juli, um 19 Uhr. Inspiriert vom Kunstbegriff ihrer jeweiligen Zeit, fing Franz Gingele (1898-1970) Landschaften und Stimmungen ein, während sein Sohn Gerhard (1950-2016) auch seiner Fantasie freien Lauf ließ.

Als erstes das Sehen gelernt

Franz Gingele hatte es schon als Schüler hinaus in die Natur gezogen, um sehen zu lernen und das Gesehene in Bilder umzusetzen. Ab 1915 besuchte er in München Abendkurse an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste, ehe er 1917 zum Militär eingezogen wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg wählte Gingele das freie Leben eines Kunstmalers. Er durchstreifte neben seiner Allgäuer Heimat auch die Landschaften Österreichs, Italiens und Frankreichs; Meer und Gebirge liebte er gleichermaßen. Mit dem Lebenswerk seines künstlerischen Vorbilds Paul Cezanne (1839-1906) beschäftigte er sich eingehend. Ab 1931 studierte Gingele in Berlin an der Preußischen Akademie der Künste beim Genre- und Historienmaler Professor Arthur von Kampf. Das Geld für Reisen und Malstudium verdiente er sich den Winter über als Skilehrer. 1942 wurde er erneut zum Krieg eingezogen. Als er in Marseille in Gefangenschaft geriet, ließen sich amerikanische Offiziere Provence-Landschaften von ihm malen.

Notgemeinschaft der Künstler

Nach seiner Heimkehr wurde er 1946 Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler Schwaben-Süd und war an vielen Ausstellungen beteiligt. Als Mitbegründer der „Notgemeinschaft Füssener Künstlerring“ organisierte er mit Genehmigung der amerikanischen Militärregierung ab 1948 Ausstellungen im Kemenatenbau von Neuschwanstein und in der Orangerie des Barockklosters St. Mang. Begegnungen mit Künstler-Kollegen wie Karl Peter Röhl, Heinz Tetzner, Otto Sonnleitner, Paul Seegiesser oder Percy Rings waren für ihn sehr inspirierend. Seine Landschaften sind von Stimmungen durchdrungen, immer verraten sie auch eigenes Empfinden.

Unter Künstlern aufgewachsen

Gerhard Gingele wuchs im Haus seiner Eltern Franz und Bernhardine auf, in das Künstlerkollegen gerne zu Besuch kamen. Diese Prägung wurde entscheidend für seinen Werdegang. Am Anfang stand eine solide Handwerksausbildung beim Kunst- und Kirchenmaler Josef Lorch in Füssen. Ihm verdankte Gingele ein vielschichtiges Wissen und auch das Erlernen alter Techniken bei bedeutenden Restaurierungen, unter anderem am Hohen Schloss in Füssen, am Lindauer Rathaus oder in der Asam-Kirche in München. Nach einem Studium an einer Schule für Gebrauchsgrafik in München arbeitete er nochmals für Lorch, ehe er sich als Restaurator und Grafiker in Füssen niederließ. Neben zahlreichen Kirchen restaurierte er auch Schloss Hohenschwangau und das Hotel Alpenrose am Alpsee. Als Künstler und Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler verstand es Gingele, die ihm vererbten Talente zu nutzen und trotzdem seinen eigenen Stil zu finden. Impressionen sammelte er auf Reisen durch Irland, Italien, Griechenland, Indien, Nepal, Thailand und Peru. Die Ausstellung zeigt Ölgemälde, Aquarelle, Holzschnitte, Acrylgemälde, Collagen und Zeichnungen. Die meisten stellt Irmgard Wille-Gingele zur Verfügung. Franz Gingeles Heimatbilder werden durch stimmungsvolle Radierungen und ein Fotoalbum aus der Zeit von 1917 bis 1925 ergänzt, die im Museum aufbewahrt werden. Daraus sind drei von ihm beschriebene Klettertouren in den Tannheimer Bergen zu sehen.

Das Museum der Stadt Füssen ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten freien Eintritt. In der Ausstellung steht ein Maltisch mit Buntstiften und Wasserfarben bereit für alle, die selbst Lust bekommen, ein kleines Bild zu malen.

Lesen Sie auch

Oberallgäuer Kunstgeschichte Der Meister aus der Altach-Mühle: Maler Andreas Müller aus Rettenberg

Irmgard Wille-Gingele führt Interessierte an den Freitagen 29. Juli, 16. September und 21. Oktober jeweils ab 15 Uhr durch die Ausstellung.