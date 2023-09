Zwei Instrumente, ein Orchester: Sternstunde in Füssen

Als „Duo Aliada“ zeigen Michal Knot und Bogdan Laketic die ganze Vielseitigkeit ihrer saitenfreier Instrumente. Mit einem Kunstgriff dämmen sie das Publikum.

02.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Eine Sternstunde für alle Festival-Gäste im voll besetzten Kaisersaal des Füssener Barockklosters St. Mang! Das Motto-Feuer „con brio“ entfachten an diesem zweiten Konzertabend einmal nicht die vielen Saiten der Geigenfamilie: Klappen, Knöpfe und Tasten erzeugten jene wundersamen Schwingungen, die am Schluss Jung und Alt unter lauten Bravorufen begeistert von den Stühlen rissen. Am Sopransaxofon glänzte der Pole Michal Knot, am Akkordeon brillierte Bogdan Laketic aus Serbien.

Seit 2013 "verbündet"

Seit 2013 haben sich diese beiden Virtuosen „verbündet“, wie schon ihr Name „Duo Aliada“ sagt. Wobei die unübliche Kombination ihrer Instrumente fast den Reichtum an harmonischen Farben und melodischen Ausdrucksformen eines ganzen Orchesters ermöglicht.

Ihre eigenen Arrangements samt staunenswerter Spieltechnik lassen klassische Musik – wie auch jazzige Improvisationen – in neuem Licht erstrahlen. „East West“ heißt die aktuelle CD aus dem Jahr 2021.

Reise von Europa nach Amerika

Diese Reise von Ost (Europa) nach West (Amerika) erklingt auch im Kaisersaal: ein gutes Dutzend kontrastreiche Walzer von Johannes Brahms als Intro. Zwei lyrische Stücke von Edvard Grieg folgen. Skandinavische Leidenschaft in archaischer Liedform sodann. Mittelstück auch des Albums ist das einzige für Saxofon und Akkordeon geschriebene Stück „Coffin Ship“, das Sargschiff. Der 37-jährige Pole Tomasz Skweres hat es dem Duo Aliada ganz zeitgenössisch gewidmet: Knallton am Saxofon, fast ohne Atem ein leiser, langer Ton, schrille Girlanden, Schwirrtöne und Schwebungen zwischen Akkordeon und Sax, Seufzer, Aus. Geschrieben 2018, als Migration, Flucht vor Krieg und Hunger, neue Höhepunkte erreichten. Wie schon Mitte des 19. Jahrhunderts, als unzählige Iren auf den Migrantenschiffen nach Amerika starben.

"Battle" der Instrumente

Auf diese schwankende „Brücke“ von Ost nach West, wie Laketic sagt, folgt der Amerikateil im Programm des „Duos Aliada“. Mit Aaron Coplands „Moods“, den bittersüßen, wehmütigen und jazzigen Stimmungen, sowie Chick Coreas „Children’s Songs“, die meist über eine einfache Akkordeon-Grundfigur lustige Sax-Wildereien blasen lassen. Vollends jazzig wird’s anschließend bei den „Preludes“ von George Gershwin. Und zum Finale des Programm-Schlusslichts, einem Tanz vom Mexikaner Aturo Marquez, liefern sich Knot und Laketic noch eine witzig-virtuose „Battle“ ihrer beiden Instrumente.

Wie aber den Begeisterungssturm des Publikums nach der ersten Zugabe bändigen, dimmen? Ganz einfach: Zurück zu Brahms, seinem „Schlaflied“, wie Knot schelmisch betont. Und da singt und summt der Saal mit, noch auf dem Heimweg.