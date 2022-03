Zwei Tage am Limit: Soldaten meistern Abzeichen in den Bergen

Die Soldaten des Gebirgsbataillons 8 bestehen auch diesen Winter am Berg. Bei einem Leistungsabzeichen wird der Gruppe auf Skiern einiges abverlangt.

30.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

2000 Höhenmeter, drei Gipfel, zwei Tage und eine Nacht im Freien – die Bilanz zum Gebirgsleistungsabzeichen des Gebirgsversorgungsbataillon 8 zum Winter 2022.

Das Gebirgsversorgungsbataillon 8 ist das einzige seiner Art in der gesamten Bundeswehr. Neben dem Sicherstellen des logistischen Auftrags sollen die Versorger der Gebirgsjägerbrigade 23 auch am Berg bestehen können – sowohl im Sommer als auch im Winter. Unter der Führung von Heeresbergführer Alexander Rötzer wurden am 15. und 16. März die Gebirgsleistungsabzeichen der Gebirgsjägerbrigade 23 durchgeführt.

Ausbilder bringen Gruppe an ihr Limit

Für die Gruppe waren es anstrengende Tage: Pro Tag legte die Gruppe mit Skiern im Skimarsch knappe 1000 Höhenmeter zurück. „Ausdauer und körperliche Robustheit ist dafür unerlässlich,“ heißt es in einer Pressemitteilung. Bei den anschließenden Abfahrten abseits befestigter Pisten lag der Fokus auf der Technik und dem skifahrerischen Können. Bei schwierigen Schneebedingungen brachten die Ausbilder die Gruppe an ihr Limit.

Auch Lawinenkunde steht auf dem Programm

Um im Winter am Berg bestehen zu können, benötige der Soldat noch wesentlich mehr als Kondition und Technik. Deshalb wurde den Soldaten umfangreiches Wissen über Lawinen und die Verschüttetensuche vermittelt. Letzteres wurde mit LVS-Gerät, Sonde und Schnee-schaufel auch praktisch geübt und abgeprüft. Auch die Bergung eines Verschütteten mittels einer Trage im steilen Gelände gehörte zu den anspruchsvollen Aufgaben. (Lesen Sie auch: Oberstabsfeldwebel Stefan Stockinger in Nesselwang verabschiedet: „Ein Ruhepol in turbulenten, schwierigen Zeiten“)

Belohnung folgt am Ende

Nach zwei anstrengenden und lehrreichen Tagen sei die Gruppe sichtlich erschöpft gewesen. Belohnt wurden die Teilnehmer trotz der Strapazen mit vielen Eindrücken und grandiosen Gipfelblicken wie von der 2010 Meter hohen Krähe in den Ammergauer Alpen. Zudem wurden die Kameraden schlussendlich vom Bataillonskommandeur Sascha Müller mit dem Gebirgsleistungsabzeichen der Gebirgsjägerbrigade 23 ausgezeichnet.

