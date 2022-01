Zwist um geplanten Bienenstadel an Pfrontener Schule

Der Pfrontener Bauausschuss lehnt den geplanten Standort nahe der Mittelschule und von Sportanlagen ab. Wie die kuriose Begründung dafür lautet.

17.01.2022 | Stand: 11:58 Uhr

„Einfach super“ nannte Landrätin Maria Rita Zinnecker das Projekt „Pfrontner Bienenstadel – Lehrbienenstand und Imkerwerkstatt“ auf dem Gelände der Mittelschule bei der Preisvergabe der Neustart-Aktion der Sparkasse Allgäu. Mit 10.000 Euro sprach ihm die Sparkassenstiftung den Hauptpreis im Bereich Ostallgäu zu. Bei der Aktion „Eon-Herzensprojekt“ kam der Bienenstadel bayernweit auf Platz 2. Der Klimafonds Allgäu sagte 9500 Euro für Geräte zu, eine Crowdfunding-Aktion der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu ergab 8700 Euro und zuletzt sagte die PSD-Bank Augsburg 5000 Euro für die Landschaftspflege zu. Doch ob der Pfrontner Bienenstadel überhaupt gebaut wird, ist derzeit völlig offen. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat ihn jedenfalls am geplanten Standort am südöstlichen Eck des Geländes der Mittelschule abgelehnt, wie jetzt bekannt wurde.

Pfrontener Kommunalpolitiker stellen sich gegen Imker-Projekt an der Schule

Aus Sicht des Ausschusses ist an dieser Stelle die Erschließung nicht gesichert – die Begründung dafür unterliegt noch der Geheimhaltung. Außerdem sei man der Auffassung, so eine große Anlage mit mehr als zehn Bienenvölkern sollte nicht in direkter Nähe zu einer Schule und Sportanlagen entstehen, die bei der anstehenden Schulsanierung auch noch erweitert werden. So gibt Bürgermeister Alfons Haf die Argumente aus der nicht öffentlichen Sitzung wieder. Schließlich gebe es Allergiker, für die ein Bienenstich eine große Gefahr darstelle.

Der Imkerverein Pfronten kann über Argumente der Gemeinde nur den Kopf schütteln

Ein Argument, über das Manuela Splitgerber, Vorsitzende des Imkervereins und Motor des Projekts, nur den Kopf schütteln kann. Die Ausflugrichtung sei am geplanten Standort Richtung Osten, wo Wiesen und Büsche locken. Dass die Bienen extra umkehrten, um befestigte Sportanlagen zu erreichen, sei kaum zu erwarten. Auf dem Schulgelände sei vom Bienenflug eigentlich nicht zu bemerken, betont auch der Staatliche Fachberater für Bienenzucht in Schwaben, Johann Fischer. Eine Auffassung, die sich mit den Erfahrungen zweier Schulen deckt, die Splitgerber anfragte. So betreibt ein Gymnasium in Osnabrück seit über zehn Jahren eine Schulimkerei unmittelbar neben dem Schulhof, einem öffentlichen Rad- und Fußweg sowie einer großen Sportanlage – und das nur mit positiven Erfahrungen, wie der zuständige Lehrer mitteilt. Auch am Gymnasium Buchloe, wo die Schulimkerei unmittelbar neben dem Freisportgelände liegt, kam es laut Schulleiterin Dr. Angela Bogner noch nicht zu Konflikten mit Schülern oder Eltern. „Einzelne Atteste liegen vor, diese Kinder nähern sich aber der Imkerei nicht oder nehmen auch nicht am Wahlfach Imkern teil“, schreibt Bogner Splitgerber.

Die unmittelbare Nähe zur Schule gehört andererseits zum Kern des Konzepts, das neben einem Erfahrungsaustausch von jüngeren und älteren Imkern Workshops mit Kindern und Jugendlichen beinhaltet sowie die Imker-AG der Mittelschule umfasst. „Das Konzept funktioniert nur mit der Schnittstelle zur Schule“, betont Splitgerber. Auch der TSV habe auf ihre Nachfrage betont, dass er keinen Konflikt zwischen dem Sportbetrieb und dem geplanten Bienenstadel sehe.

Bürgermeister Alfons Haf bringt weitere Standorte ins Gespräch

Zumindest zwei der von ihm vorgeschlagenen vier Alternativstandorte seien in Schulnähe, betont dazu Bürgermeister Haf: Östlich der Auferstehungskirche nahe der Vils an einem Geh- und Radweg sowie noch weiter östlich in einem kleinen Waldstück. Angesichts der Begründung der Ablehnung des Standorts an der Schule einen neben einem beliebten Rad- und Gehweg vorzuschlagen, ist für Splitgerber jedoch nicht nachzuvollziehen. Das andere Grundstück sei von der Erschließung und Erreichbarkeit ausgeschlossen und zudem schon ein gutes Stück von der Schule weg. Warum diese Standorte nicht gehen sollen, darüber warte er bislang vergeblich auf eine Antwort Splitgerbers, beklagt dazu Bürgermeister Haf. Und die hätte er gerne bevor Splitgerber auf ihren Wunsch hin das Projekt am 23. Februar dem gesamten Gemeinderat präsentiert. Anscheinend sei das Projekt noch nicht ganz verstanden worden, meint sie.

Verweisen kann sie auf jeden Fall auf einen ganzen Stapel Stellungnahmen, die das Projekt „Bienenstadel“ begrüßen, und zwar genau dort, wo ihn die Imker gerne errichten würden: „Der Standort und die Ausrichtung sind hervorragend für einen Lehrbienenstand geeignet“, betont beispielsweise Fachberater Fischer: „Die Nähe zum Schulkomplex ermöglicht kurze Wege, um das Thema Bienen den Schülern nahezubringen.“ Auch Schulrektorin Gerlinde Briechle sieht eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Imkerverein dringend notwendig, da sich noch viel mehr Kinder für Bienen interessierten als die 15, die derzeit der Imker-AG der Schule angehören: „Ein gut eingerichteter Lehrbienenstand, der momentan direkt an der Grenze zum Schulgelände geplant ist, ist für uns alle ein Idealfall“, schreibt sie. Auch der Elternbeirat würde gerne „das praktische Lernen und die schönen Erlebnisse in der Bienen-AG möglichst vielen Schülerinnen und Schülern ermöglichen.“ Dazu sollten die Wege zwischen Schule und Bienenstadel möglichst kurz sein.

Der geplante Bienenstadel ist Pfrontens Bürgermeister zu groß

Bürgermeister Haf kritisiert unterdessen neben dem geplanten Standort auch die Dimension des Vorhabens, das zwei Stadel mit einem Verbindungsdach umfassen soll. Dabei sei doch der Ausgangspunkt nur gewesen, einen neuen Standort für das „Imkern auf Probe“ zu schaffen, mit dem der Imkerverein seit ein paar Jahren erfolgreich Nachwuchsarbeit betreibt.

Einer der beiden geplanten Stadel umfasst einen Schulungs- und Schleuderraum mit 24 Quadratmeter, der andere Lager und Technikraum mit 20 Quadratmetern. Für Lehrgänge und Workshops könne man doch auch Räume der Schule nutzen, meint dazu der Bürgermeister. Eine Auffassung, der neben dem Imkerverein auch die Schule widerspricht, der zufolge eine räumliche Trennung zum Schulgebäude unter anderem mit Blick auf Ferienzeiten wichtig ist. „Auch für uns ist es wichtig, autark und unabhängig zu planen“, betont Vereinschefin Splitgerber. „Das gesamte Raumkonzept ist auf das notwendigste Maß begrenzt worden“, hebt Fachberater Fischer hervor. Genutzt werden sollen die auch von anderen Vereinen. Beispielsweise haben die Blumen- und Gartenfreunde Interesse angemeldet, die ebenfalls die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen noch mehr in den Vordergrund rücken wollen.

Aufgegeben hat Imkerchefin Splitgerber den Bienenstadel noch nicht, die sich von ihrem Auftritt im Februar im Gemeinderat ein Umdenken unter dessen Mitgliedern erhofft. Doch selbst wenn es nicht klappen würde, wäre nicht alles umsonst gewesen, sagt sie. Die für das Projekt zugesagten Mittel könnten auch dann noch so eingesetzt werden, wie sie gedacht sind, betont sie. Beispielsweise, um Leihgeräte anzuschaffen, um Jung- und Kleinimkern größere Investitionen zu ersparen.