"Makaber" oder "gelebtes Brauchtum" - Stirbt die Funkenhexe im Allgäu aus?

Im Allgäu verzichteten manche Orte heuer darauf, Funkenhexen zu verbrennen. Welche Gründe und welche Alternativen gibt es?

27.02.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Freudenrufe und Applaus sind in der Regel zu hören, wenn die Hexe Feuer fängt und in die Flammen stürzt: Am Wochenende loderten in großen Teilen die Allgäus die Funkenfeuer, mit ihnen soll der Winter vertrieben werden. Doch nicht überall wurde heuer eine menschliche Figur verbrannt. An der Tradition gibt es schon seit Längerem Kritik. Stirbt die Funkenhexe aus?

