Hier gibt es dieses Wochenende Funkenfeuer im Allgäu

Funkenfeuer im Allgäu 2022: Trotz Corona werden dieses Jahr in vielen Orten im Allgäu die traditionellen Funkenfeuer gezündet. Hier eine aktuelle Auswahl.

04.03.2022 | Stand: 11:14 Uhr

Die Funkenfeuer 2022 im Allgäu stehen an. An diesem Wochenende lassen viele Vereine nach einem Jahr Corona-Pause das alte Brauchtum wieder aufleben. Wo gibt es Funkenfeuer im Allgäu? Zu welcher Uhrzeit? An welchen Orten? Und wo gibt es Absagen wegen Corona? Hier eine aktuelle Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Funkenfeuer im Oberallgäu und Kleinwalsertal 2022

Samstag, 5. März 2022:

In der Gemeinde Jungholz findet um 19.45 Uhr ein Funkenfeuer beim Feuerwehrhaus statt.

findet um 19.45 Uhr ein Funkenfeuer beim Feuerwehrhaus statt. In Reuter bei Ratholz, um 19 Uhr um 19 Uhr.

bei Ratholz, um 19 Uhr um 19 Uhr. Oberstaufen , Ortsteil Steinebach, 19 Uhr, Nähe Anwesen Haus Nummer 5, Richtung Aach.

Sonntag, 6. März:

Blaichach-Ettensberg , ab 19 Uhr, am Funkenplatz Reuteweg.

, ab 19 Uhr, am Funkenplatz Reuteweg. Sonthofen im Ortsteil Berghofen, 19 Uhr.

im Ortsteil Berghofen, 19 Uhr. Walten oberhalb Anwesen Stich, um 19 Uhr.

oberhalb Anwesen Stich, um 19 Uhr. Tiefenbach bei Sonthofen um 19 Uhr am Feuerwehrhaus Tiefenbach.

bei Sonthofen um 19 Uhr am Feuerwehrhaus Tiefenbach. Imberg um 18 Uhr.Oberstaufen um 18.30 Uhr, im Ortsteil Salmas, nähe Anwesen "Hölzler".

um 18 Uhr.Oberstaufen um 18.30 Uhr, im Ortsteil Salmas, nähe Anwesen "Hölzler". Mittelberg , "Gerhalde", ab 19.30 Uhr.

, "Gerhalde", ab 19.30 Uhr. Oberzollhaus , "Freifläche Richtung Wieshof", ab 19 Uhr.

, "Freifläche Richtung Wieshof", ab 19 Uhr. Haslach , "Wiese nördlich von Haslach", ab 19 Uhr.

, "Wiese nördlich von Haslach", ab 19 Uhr. Schwarzenbach , "Wiese zwischen Unter- und Oberschwarzenberg", ab 19 Uhr.

, "Wiese zwischen Unter- und Oberschwarzenberg", ab 19 Uhr. Maria Rain , "Gelände Gemeindeverbindungsstraße B 309 nach Guggemos", ab 19 Uhr.

, "Gelände Gemeindeverbindungsstraße B 309 nach Guggemos", ab 19 Uhr. Oy , "Wiese Hauptstraße 3-5", ab 18 Uhr.

, "Wiese Hauptstraße 3-5", ab 18 Uhr. Petersthal , zwischen Petersthal und Mitbühl, ab 19 Uhr.

, zwischen Petersthal und Mitbühl, ab 19 Uhr. Faistenoy, "Am Wolfsknobl", ab 19.30 Uhr.

Funkenfeuer im Unterallgäu 2022

Samstag, 5. März 2022

Benningen ab 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des Sportgeländes.

ab 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des Sportgeländes. In Memmingerberg hat sich die Feuerwehr auch in diesem Jahr gegen ein Funkenfeuer ausgesprochen.

hat sich die Feuerwehr auch in diesem Jahr gegen ein Funkenfeuer ausgesprochen. Auch in Bad Grönenbach findet das Funkenfeuer heuer nicht statt. Geplant war es am Samstag, 5. März, ab 19 Uhr an der Bahnhofstraße neben dem örtlichen Feuerwehrhaus.

Funkenfeuer im Ostallgäu 2022

Sonntag, 6. März 2022

Nesselwang : Um 18 Uhr am Zinkenbichl nördlich des Explorer Hotels.

: Um 18 Uhr am Zinkenbichl nördlich des Explorer Hotels. Schwangau : Um 19 Uhr in der Tegelbergstraße.

: Um 19 Uhr in der Tegelbergstraße. Seeg : Um 19 Uhr Aufmberg.

: Um 19 Uhr Aufmberg. Das auf der Fischhauswiese in Bad Faulenbach geplante Funkenfeuer sowie der Fackelzug durch den Ort finden nicht statt.

Was sind Funkenfeuer - woher kommt der Brauch?

Als alter Brauch wird im schwäbisch-alemannischen Raum am ersten Sonntag - manchmal auch Samstag - nach Aschermittwoch ein großer Holz- oder Strohhaufen entzündet, der sogenannte Funken. An die Spitze wird mancherorts die sogenannte Funkentanne gesteckt - mit einer daran befestigten Hexenpuppe.

Der Ursprung dieses Brauches ist unklar. Es gibt dazu zahlreiche Thesen, die die Herkunft des Funkenbrauches zu beschreiben versuchen. Eine landläufig bekannte, jedoch wissenschaftlich nicht haltbare Meinung ist, dass das Abbrennen des Funkens ein althergebrachter Brauchtum zur Vertreibung des Winters sei.