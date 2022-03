Hier gibt es am Sonntag Funkenfeuer im Allgäu

In Memmingerberg hat sich die Feuerwehr auch in diesem Jahr gegen ein Funkenfeuer ausgesprochen.

Auch in Bad Grönenbach findet das Funkenfeuer heuer nicht statt. Geplant war es am Samstag, 5. März, ab 19 Uhr an der Bahnhofstraße neben dem örtlichen Feuerwehrhaus.