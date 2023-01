Vorfreude auf Funkenfeuer und Funkenküchle im Allgäu

Das erste Wochenende der Fastenzeit ist auch Zeit für die Tradition der Funkenfeuer im Allgäu. Hier fliegen die Funken am 25. oder 26. Februar 2023.

Termin für die Funkenfeuer 2023 im Allgäu ist der 26. Februar. Die meisten Funken werden in der Regel gegen 19 Uhr angezündet. 2023 fällt diese Tradition auf den 25. und 26. Februar, das erste Wochenende der Fastenzeit. Kommunen und Veranstalter sind aber nicht an diesen Termin gebunden.

Das Funkenfeuer oder der "Funken" ist ein alter Feuerbrauch, der auch heute im Allgäu sowie im Vorarlberg, Liechtenstein, Schweiz, Schwarzwald, Oberschwaben sowie im Tiroler Oberland und Vinschgau verbreitet ist. Bekannt ist das Funkenfeuer auch in Ostfrankreich und bis in die Gegend von Aachen sowie bei den Sathmarer Schwaben in Rumänien.

Wann ist Funkensonntag?

Der Funken wird bei Einbruch der Dunkelheit entzündet. Der Funkensonntag ist der erste Fastensonntag und steht damit am Beginn der Fastenzeit - bzw. am Ende der Fasnacht. In Hessen und Thüringen wird der Funkensonntag auch als Hutzelsonntag bezeichnet. Einige Gemeinden verlegen das Fest auf den Samstag vor dem Funkensonntag - viele Orte feiern den Funken als Volksfest.

Wenn im Allgäu auf den Hügeln und in den Dörfern im Februar große Feuer lodern, dann ist das in aller Regel kein Grund zur Besorgnis - sondern der Brauch, die kalte Jahreszeit zu vertreiben. Wenn die Flammen in Richtung Himmel schlagen, ist Funkensonntag. Am ersten Sonntag nach Fasching machen sich Scharen von Menschen mit oder ohne Fackeln in der Dämmerung auf den Weg, den Funken zu entzünden.

Funkenhexe beim Funkenfeuer mit Schießpulver gefüllt

Christbäume, Holzbalken und Stroh werden zu einem Haufen geschichtet und erreichen mitunter eine Höhe von bis zu 20 Metern. Ist das Werk länger vor dem Funkenfeuer-Termin fertig, wird es über Nacht von Männern bewacht, damit der dorfeigene Funken nicht vorzeitig von anderen angezündet wird.

In der Mitte des Haufens befindet sich eine Stange, an der die Funkenhexe hängt. Die selbst genähte Puppe ist meist mit Schießpulver gefüllt und muss letztlich in Flammen aufgehen. Sie symbolisiert den Winter, der dem Frühjahr weichen soll. Früher wurde es als schlechtes Omen gedeutet, wenn die Hexe oder gar der gesamte Funken nicht richtig verbrannte. Das glaubten zumindest die Alemannen, auf die der Brauch zurückgeht. Sie entfachten Funkenfeuer nicht nur deshalb, um den Frühling einzuläuten. Sondern auch, um böse Geister abzuwehren. Heute hat sich der Brauch auch im Allgäu zu einem geselligen Fest mit Glühwein und Funkenküchle (Auszogene) entwickelt.

Funkenküchle sind eine Art Nationalgericht im Vorarlberg und werden am Funkensonntag gegessen. Hier gibt es ein Rezept für ein Allgäuer Funkenküchle.

Funkensonntag mit furchteinflößenden Ritualen

Nicht überall im Allgäu geht es am Funkensonntag nur gesellig zu: Zum Beispiel in den Gemeinden Lauben und Altusried im nördlichen Oberallgäu. Dort sind furchteinflößende Rituale angesagt. Die Funkenhexe aus Fleisch und Blut, gleich gekleidet wie die Puppe, wird in einem vergitterten Wagen schreiend zum Funken gefahren. Da kann es dem Beobachter kalt den Rücken hinunter laufen.

In Niedersonthofen im Oberallgäu gibt es jenen Brauch, dass Einheimische aufwendig bearbeitete Holzscheiben mitbringen, in die ihre Wünsche eingeritzt sind. Diese Scheiben entzünden sie am Funken und schleudern sie mithilfe einer Rute oder eines Steckens in die Luft. Der leuchtende und in die Nacht geschickte Wunsch soll auf diese Weise wahr werden. Damit das auch klappt sagen viele vor dem Wurf einen kurzen Spruch auf.

Darauf muss beim Funkenfeuer geachtet werden

Auch das Landratsamt Unterallgäu erinnert daran, dass beim Funkenfeuer einiges zu beachten ist:

Jedes Funkenfeuer muss mindestens eine Woche vor der Veranstaltung bei der jeweiligen Gemeinde angemeldet werden. Zudem muss die Feuerwehr informiert werden.

In einem Funkenfeuer dürfen nur unbehandeltes, naturbelassenes Holz und Gartenabfälle wie Schnittgut, Sträucher oder Reisig verbrannt werden. Das Material sollte trocken sein. Das Verbrennen von Abfällen ist auch bei traditionellen Feuern eine Ordnungswidrigkeit und wird mit einem Bußgeld geahndet.

Das Material sollte erst wenige Tage vor dem Abbrennen zusammengetragen und dann gut bewacht werden. So hat zum einen niemand die Möglichkeit, Abfälle unter das Brenngut zu mischen. Zum anderen dient das späte Zusammentragen auch dem Schutz von Tieren, die ansonsten im aufgeschichteten Holz Unterschlupf suchen könnten.

Aus Sicherheitsgründen müssen zu Gebäuden, Straßen, Gehölzen und Wäldern Mindestabstände eingehalten werden. Die genauen Regelungen hierzu können bei der Gemeinde erfragt werden.

Zum Entzünden darf kein Brandbeschleuniger, also auch kein Benzin, verwendet werden. Stattdessen bietet sich Reisig an.

Bei starkem Wind darf kein Feuer entzündet werden.

Die Verbrennungsrückstände müssen im Anschluss entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden. Sie werden an der Umladestation in Breitenbrunn angenommen. Es darf keine Erde (Humus, Steine, Boden) enthalten sein.

Auch hier sind Funkenfeuer 2023 geplant

Auch hier sind 2023 Funkenfeuer geplant (Angaben ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollständigkeit). Und immer daran denken: Wetterbedingt (z.B. starker Wind) können die Funken auch kurzfristig abgesagt werden.

Bad Grönenbach , Feuerwehrhaus, 25.2., 19 Uhr

, Feuerwehrhaus, 25.2., 19 Uhr Benningen , Sportplatz FC Benningen, 25.2. 18 Uhr

, Sportplatz FC Benningen, 25.2. 18 Uhr Eglofs-Reute , 25.2., 19 Uhr

, 25.2., 19 Uhr Füssen-Bad Faulenbac h, Fackelzug durch den Ortsteil Bad Faulenbach, anschließend Funkenfeuer auf der Fischhauswiese, 27.2.

h, Fackelzug durch den Ortsteil Bad Faulenbach, anschließend Funkenfeuer auf der Fischhauswiese, 27.2. Grünenbach, 26.2., 19 Uhr

26.2., 19 Uhr Hopfen am See , Minigolfanlage, 25.2., 17 bis 19 Uhr

, Minigolfanlage, 25.2., 17 bis 19 Uhr Oy-Mittelberg , Mittelberg , Auf der Gerhalde, 26,2., 19.30 Uhr

, , Auf der Gerhalde, 26,2., 19.30 Uhr Oy-Mittelberg , Oy , Funkenplatz am Kurhaus, 26.2., 18.30 Uhr

, , Funkenplatz am Kurhaus, 26.2., 18.30 Uhr Oy-Mittelberg, Schwarzenberg , 26.2., 19 Uhr

, 26.2., 19 Uhr Oy-Mittelberg, Maria - Rain , 26.2., 19 Uhr

- , 26.2., 19 Uhr Oy-Mittelberg , Haslach , 26.2. 19.15 Uhr

, , 26.2. 19.15 Uhr Jungholz , Tannheimer Tal, Feuerwehrhaus, 25.2., 20 bis 22 Uhr

, Tannheimer Tal, Feuerwehrhaus, 25.2., 20 bis 22 Uhr Landkreis Oberallgäu Balderschwang, Feuerwehrhaus Balderschwang, 26.2., 19 Uhr Bolsterlang, Talstation der Hörnerbahn, 26.2., 18 Uhr Burgberg, am Weinberg und im Ortsteil Häuser, 26.2., 19 Uhr Durach (nähe Bäuerlicher Weg), Duracher Duranand, 26.2., 18.30 bis 22 Uhr Ermengerst, 26.2., 18.30 Uhr Fackelzug ab Metzgerei Schuster, 19 Uhr Funken Ermengerst beim Anwesen Herz Hochgreut, 25.2., 20 Uhr Missen, Funkenplatz am Schafberg, 26.2., 19 Uhr Obermaiselstein, Oberdorf 16, Maderhalmerstr., 25.2., 19 Uhr Oberstdorf/Schöllang, Ortseingang Süd, gegenüber Skilift, 26.2., 18.30 Uhr Oberstdorf/Ortsteil Tiefenbach, Ortsmitte, mit Fackelzug ab Kirche, 26.2., 18 Uhr Rettenberg, 26.2., 19 Uhr Sonthofen, Kalvarienberg, 26.2., 18 Uhr (17.15 Uhr, Fackellauf am Rathausplatz) Wertach, „Stocka Tanne“ am "Grünen Pfad", 25.2., 19 Uhr Wertach, Oberellegg, 26.2., 19 Uhr Gemeinde Bad Hindelang , 26.2., ca. 19 Uhr Bad Hindelang, "Auf der Immne" Bad Hindelang, "Auf der Nusche" Vorderhindelang, "Funkenbichl" Bad Oberdorf: "Lindenbichl" Hinterstein, "Vorderer Bichl" Hinterstein, "Auf der Höh" Oberjoch, "An der Kanzel" Unterjoch, Oberhalb der Bundesstraße, beim Vereinestadel Reckenberg, "Bürgle" Gemeinde Ofterschwang , 26.2., 19 Uhr Hüttenberg Tiefenberg Sigishofen Gemeinde Fischen , 26.2. Fischen-Maderhalm (Skilift Stinesser), 26.2. 19 Uhr Fischen-Oberthalhofen (Richtung Hinang), 26.2. 19 Uhr Fischen-Langenwang, 26.2., Treffpunkt 18.30 Uhr am „Haus des Gastes“ in Langenwang – von dort Fackellauf zum Funken am Hattenberg



Gemeinde Blaichach , 26.2. Bihlerdorf, Auf der Bende, 26.2., 18.45 Uhr Blaichach / Ettensberg, Reuteweg, Reute, 26.2., 19 Uhr Gunzesried, Mautstraße zum Allgäuer Berghof, 26.2., 19 Uhr

Maierhöfen, Happach-Reute, 26.2., 18 Uhr

26.2., 18 Uhr Marktoberdorf, Am Schillenberg 2, 26.2., 19 bis 22 Uhr

Nesselwang, Zinkenbichl, Maria-Trost-Allee, 26.2., 18 Uhr

Maria-Trost-Allee, 26.2., 18 Uhr Oberreute-Langenried , Frühlingsstraße/Lenzhalde, 25.2., 19 Uhr

, Frühlingsstraße/Lenzhalde, 25.2., 19 Uhr Schwangau , Tegelbergstraße, 26.2., 19 Uhr

, Tegelbergstraße, 26.2., 19 Uhr Stötten, Auf der Naßleite, 19 Uhr

Hier gibt es eine Übersicht über Funkenfeuer im Vorarlberg

Die nächsten Termine für den Funkensonntag sind 18.2.2024, 9.3.2025 und 22.2.2026.