Pressekonferenz in Mindelheim: Alles deutet auf einen Zusammenschluss der Geldinstitute hin. Dadurch würde die größte Sparkasse in Bayerisch-Schwaben entstehen.

21.04.2021 | Stand: 20:02 Uhr

Offenbar steht eine Fusion der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und der Kreissparkasse Augsburg noch in diesem Jahr bevor. Kurzfristig haben beide Geldinstitute am Mittwochnachmittag zu einer Pressekonferenz am Donnerstagmittag nach Mindelheim eingeladen. Bei einem Zusammenschluss beider Häuser würde die größte Sparkasse in Bayerisch-Schwaben mit einer Bilanzsumme von etwa neun Milliarden Euro entstehen.