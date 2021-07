Futsal Allgäu feiert Regionalliga-Aufstieg

Die Allgäuer Dribbelkünstler setzen sich in der Aufstiegsrunde mit vier Siegen in vier Spielen durch. Ein Spieler glänzt besonders durch seine Trefferquote.

19.07.2021 | Stand: 15:56 Uhr

Der Durchmarsch ist perfekt: Mit vier Siegen aus vier Spielen hat Futsal Allgäu die Aufstiegsrunde der Futsal-Bayernliga dominiert und spielt in der kommenden Saison in der Regionalliga Süd. In ihrem letzten Spiel setzte sich die Allgäuer Futsal-Mannschaft am Sonntagabend in Neugablonz mit 10:1 gegen den MTV Ingolstadt Futsal Panther durch. Mirhan Kaya war dabei mit vier Treffern bester Torschütze, außerdem trafen Naim Nimanaj und Erduan Topallaj (jeweils zwei) sowie Elmedin Topallaj.

Futsal Allgäu bejubelt deutliche Siege gegen Nürnberg und Ingolstadt

Am Samstag hatte sich Futsal Allgäu bei Futsal Nürnberg mit 6:2 gewonnen und seine Aufstiegsambitionen untermauert. Erduan Topallaj traf dabei doppelt, Elmedin Topallaj, Kamil König, Adis Smlatic und Naim Nimanaj schraubten das Ergebnis nach oben. Die Mannschaft setzt sich aus Spielern verschiedener Allgäuer Klubs zusammen und läuft als Unterabteilung der SpVgg Kaufbeuren auf.

Allgäuer liegen mit zwölf Punkte uneinholbar vorne

Die Allgäuer Dribbelkünstler hatten bereits die ersten beiden Partien der Aufstiegsrunde gewonnen und sich damit in eine gute Ausgangslage im Rennen um den Aufstieg in die Futsal-Regionalliga Süd gebracht. Nach dem 6:3-Erfolg gegen Futsal Italia München 65 legten die Schwaben einen Tag später nach und feierten gegen den TSV 1860 München einen 5:3-Auswärtserfolg. Überragender Spieler aufseiten der Allgäuer war dabei erneut Mirhan Kaya mit drei Treffern. Mit zwölf Punkten aus vier Spielen liegt Futsal Allgäu, das am letzten Spieltag spielfrei ist, uneinholbar vor Italia München (sechs Punkte).