Die Entscheidung von Galeria Karstadt Kaufhof sorgt für Jubel und Trauer im Allgäu

Die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in Kempten schließt, die in Memmingen bleibt. Wie es jetzt mit den Warenhäusern weitergehen soll.

13.03.2023 | Stand: 18:37 Uhr

Ein lauter Jubelschrei hallt am Montagnachmittag durch die Memminger Karstadt-Filiale: Die Geschäftsleitung von Galeria Karstadt Kaufhof hat den 62 Mitarbeitenden verkündet, dass ihre Filiale nach monatelanger Hängepartie zu denjenigen gehört, die erhalten bleiben. Für den Standort Kempten gibt es jedoch schlechte Nachrichten: Er muss schließen.

Das Memminger Warenhaus bleibt für die kurzfristig angesetzte Versammlung etwa eine Stunde lang geschlossen. Dann knallen die Sektkorken und es wird mit strahlenden Gesichtern auf die gute Nachricht angestoßen, ehe die Frauen und Männer an ihre Arbeitsplätze zurückgehen und die Türen wieder aufgesperrt werden. „Trotz aller Freude denken wir in so einer Stunde aber auch an die Kolleginnen und Kollegen, die es nicht geschafft haben“, sagt ein Betriebsrat. „Es hätte jeden treffen können.“ Und es gibt noch einen Wermutstropfen: Sicher gerettet sei auch die Memminger Filiale erst, wenn die Gläubigerversammlung des Konzerns am 27. März den Plänen zugestimmt habe.

So geht es jetzt weiter mit Karstadt in Memmingen

Bleibt der Standort erhalten, soll er in den nächsten drei Jahren „umfassend modernisiert“ werden, heißt es aus der Konzern-Zentrale in Essen. Gastronomie-Angebote und Ergänzungen wie Versicherungen, Schneidereien oder Reinigungen sollen die verbleibenden Kaufhäuser „zum beliebten Treffpunkt in der Innenstadt“ machen.

„Das ist eine sehr gute Nachricht für Memmingen“, freut sich Oberbürgermeister Manfred Schilder über die Entscheidung. Schließlich sei Karstadt ein wichtiger Kunden-Magnet am Rande der Altstadt und habe eine große Bedeutung für den gesamten Einzelhandel in Memmingen. Das sieht auch Hermann Oßwald so, er ist Vorsitzender des Vereins „Stadtmarketing Memmingen“: Der Handel in der Stadt lebe vom guten Angebotsmix. Dazu leiste Karstadt einen großen Beitrag.

Trauer in Kempten: Galeria Karstadt Kaufhof schließt Warenhaus

Trauer herrscht dagegen in Kempten. Dort erfahren die Beschäftigten am frühen Nachmittag, dass das Warenhaus zum 31. Januar 2024 schließt. „Ich bin enttäuscht“, sagt Oberbürgermeister Thomas Kiechle. Galeria habe in Kempten in den Pandemiejahren überproportional an Umsatz verloren, lautet die Begründung an die Stadt. Die Verbraucher-Stimmung sei auf einem anhaltend niedrigen und nicht auskömmlichen Niveau, die Verkaufsfläche zugleich zu groß.

„Das Wichtigste ist jetzt der Blick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Kiechle. Seinen Informationen zufolge sollen die Beschäftigten vorübergehend in einer sogenannten Transfergesellschaft unterkommen. Zudem habe Galeria Kontakt mit möglichen Arbeitgebern aufgenommen.

Aus Sicht von Kiechle ist jetzt der Eigentümer des Gebäudes – die Immobiliengesellschaft Lapithus mit Sitz in Frankfurt und Luxemburg – gefordert, „schnellstmöglich ein Konzept für eine Nachnutzung“ vorzulegen. Die Stadt werde sich dabei gern einbringen. Es müsse um langfristige Lösungen gehen. Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City-Managements Kempten, spricht von einer „riesigen Herausforderung“ für die Innenstadt.

Warum muss die Filiale in Kempten schließen und die in Memmingen nicht?

Was für Memmingen und gegen Kempten gesprochen hat, ist für die Gewerkschaft Verdi im Allgäu nicht klar ersichtlich. Möglicherweise sei ein Grund gewesen, dass in Kempten bereits ein Teil der Fläche leer steht, sagt Manuela Karn. Sie kritisiert: „Seit fast 20 Jahren hat das Management massive Fehler gemacht.“ Es sei nichts investiert worden, es fehle eine zukunftsweisende Warenhaus-Philosophie und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sogar jahrelang auf Teile ihres Lohns verzichtet, um die Standorte wettbewerbsfähig zu halten.

Die Gewerkschaft Verdi will nun schnell die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Galeria in Kempten vor allem rechtlich beraten – beispielsweise, ob sie eine Kündigungsschutzklage erheben sollten. Gewerkschafterin Karn geht davon aus, dass alle Betroffenen aufgrund der guten Arbeitsmarktlage schnell eine neue Anstellung finden – entweder wieder im Einzelhandel oder mithilfe einer Umschulung in einer anderen Branche.