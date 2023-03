Warum Karstadt in Memmingen erhalten bleibt - und Galeria Kaufhof in Kempten nicht

Warum bleibt Karstadt in Memmingen erhalten - und warum muss die Filiale in Kempten schließen? Galeria Karstadt Kaufhof erklärt die Entscheidung.

15.03.2023 | Stand: 07:29 Uhr

Auch nach dieser mit Spannung erwarteten Entscheidung ist noch längst nicht alles klar. Warum, so lautete wohl die meistgestellte Frage, schließt Galeria Karstadt Kaufhof die Kemptener Filiale im Januar 2024, während das Memminger Haus erhalten bleibt? Konzern-Pressesprecher Patrick Hacker bringt es auf einen einfachen Nenner: Während Karstadt in Memmingen schwarze Zahlen schreibe, könne Galeria Kaufhof in Kempten „nicht mehr profitabel“ betrieben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.