Galeria Kaufhof-Schließung in Kempten: "Wie kommt meine Mutter damit klar?"

Die Galeria-Filiale in Kempten hat noch eine kurze Gnadenfrist - 2024 wird sie geschlossen. Warum die Schließung älteren Menschen besonders zu schaffen macht.

16.03.2023 | Stand: 19:18 Uhr

Winterschuhe, Bettwäsche, Kerzen und einige Küchenutensilien – das waren die Artikel, die meine Mutter zuletzt im Kemptener Kaufhof besorgt hat. Meine Mutter ist 82 Jahre alt und wohnt am Stadtrand. Weil sie nicht mehr allzu gut zu Fuß ist, nimmt sie meist den Bus, wenn sie zum Einkaufen ins Zentrum will. Einkaufen, das ist für sie nicht „Shopping“. Das ist der Gang zum Bäcker, zum Optiker – und eben in den Kaufhof. Denn dort findet sie fast alles, was sie im Haushalt und im Alltag braucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.