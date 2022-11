Schließungen bei Galeria Karstadt Kaufhof: Wie geht es mit den Filialen in Kempten und Memmigen weiter?

„Jetzt wird es nur noch um blanke Zahlen gehen“, sagt eine Gewerkschafterin zur Zukunft von Galeria und Karstadt. Die Sorge in Memmingen und Kempten ist groß.

02.11.2022 | Stand: 19:27 Uhr

Es ist ein Déjà-vu: Erst im Frühjahr 2020 stand die Zukunft von Karstadt in Memmingen und Galeria in Kempten auf der Kippe. Damals wurden bundesweit etwa 40 Filialen des Kaufhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen. Jetzt droht erneut das Aus für viele Filialen. Das Unternehmen muss zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit seine Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen. Etwa ein Drittel der derzeit 131 Kaufhäuser soll dabei geschlossen werden. Wie es mit den Filialen im Allgäu weitergeht, ist unklar.

