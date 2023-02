Gartenfreunde aufgepasst: Das ist jetzt schon möglich

Die aktuellen Temperaturen befeuern vielleicht schon den Tatendrang des ein oder anderen Gartenfreundes. Ab wann kann man säen und wie gärtnert man ohne Garten?

22.02.2023 | Stand: 11:26 Uhr

Bei den aktuellen Temperaturen könnte man meinen, es sei schon Frühling. Manche Gartenfreunde würden jetzt am liebsten rausgehen und in die neue Saison starten. Doch Vorsicht ist geboten, warnt Gertrud Epple vom Verein „Allgäuer Kräuterland“, der sich für den Schutz und Erhalt heimischer Wildkräuter einsetzt. Denn jetzt sei die Gefahr noch groß, dass es einen Frost gibt und die Pflanzen erfrieren. Epple erklärt, was Hobbygärtner trotzdem schon tun können und wie man auch ohne Garten zu eigenem Gemüse kommt.

